浙江45歲名醫行人路被撞身亡　司機涉邊駕車邊玩手機肇事

內媒《九派新聞》報道，浙江一名主任醫師過馬路過人行橫道時被撞，因傷醫治無效逝世，年僅45歲。醫院職員表示，涉事司機在駕車看手機，將他撞倒。



浙江45歲名醫被撞身亡。（海寧市人民醫院）

《九派新聞》報道，11月28日，浙江海寧市人民醫院胸外科主任、主任醫師劉磊過人行橫道時被撞，因傷醫治無效逝世，年僅45歲。

據「海寧發佈」公眾號介紹，每年，海寧市人民醫院胸外科要完成手術近400台，微創率達90%以上。其中劉磊就承擔了300多台手術，其臨床經驗在嘉興縣市級醫院處於領先水平。

浙江45歲名醫被撞身亡。（海寧發佈）

事發路段。（九派新聞）

11月30日，海寧市公安局交警大隊海洲中隊一位民警表示，事發在晚上，兩人都沒看清楚，該路口黃燈持續閃爍，車輛應慢行。

海寧市人民醫院的職員表示，劉磊醫生因車禍離世。劉磊過人行橫道時，一車主駕車看手機，將他撞倒，當晚就進了ICU，經搶救無效離世，非常可惜。該名職員表示，肇事司機已被警方控制。