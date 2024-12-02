網傳港女浙江遭菲律賓籍男友殺害　入境處：未接獲港人求助

據網民爆料，12月1日，浙江湖州長興人民醫院內發生惡性殺人事件，導致多人死傷，當地警方出動大批警力抓捕兇手。網傳消息稱，兇手唐某某為菲律賓籍湖南人，其中一名受害人為香港王姓女生，二人為情侶關係，目前就讀於浙江傳媒大學。



湖州長興人民醫院及浙江傳媒學院回覆《香港01》查詢時，均稱未聽說此事。香港入境處回覆稱，至今未有接獲港人求助。



消息稱，11月29日菲律賓籍湖南男生唐某某與香港王姓女生兩人前往浙江湖州旅遊，期間發生爭吵，爭吵時男生毆打女生，導致女生受傷住進長興人民醫院。治療期間，女生提出分手，卻遭男生男生通過微信、電話等各種方式騷擾，道歉要求復合被女生拒絕。

網傳一名香港女生在浙江湖州旅遊時遭菲律賓籍男友殺害。

網傳消息稱，12月1日，男生以探視名義進入病房，再次求合被拒後持刀捅傷女生，並捅傷多名醫護人員及病患，警方出動大批人員將其制服。不幸的是，香港王姓女生在經過數小時搶救後死亡。

事發後，二人所就讀的浙江傳媒學院有學生微信群組中表達不滿，惟兇手所在班級輔導員在群內威脅，要求學生「閉嘴」，稱若繼續表達意見，就無法畢業甚至會留下污點影響終生。

知情人稱，遇害女生為人善良淳樸。目前已通知家長。

《香港01》記者致電湖州長興人民醫院，職員稱未聽說過此事；記者後又致電浙江傳媒學院，職員亦表示未聽說此事。

入境處亦回應《香港01》記者提問稱，香港入境事務處（入境處）獲悉事件後，已即時透過香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）了解情況 ，包括涉案人士的身份等。入境處至今未有接獲港人求助。

入境處表示，會繼續與駐滬辦保持緊密聯繫，密切留意事態發展。