國台辦主任宋濤會美智庫談台灣議題　昐美方恪守一中原則

周二（3日），國台辦主任宋濤在北京會見美國外交政策全國委員會（NCAFP）會長艾略特（Susan Elliott）時表示，盼美方恪守一中原則明確反對「台獨」，為維護台海和平穩定發揮建設性作用。美方亦提到台海議題，稱期待美中加強溝通，避免誤解誤判，維護台海和平穩定。



國台辦官網周二深夜發布宋濤與艾略特率領的美國外交政策全國委員會一行人會面內容。宋濤表示，國家主席習近平近期與美國總統拜登（Joe Biden）在秘魯利馬會晤時，深刻總結過去4年中美關係的經驗和啟示，重申中方在台灣問題上的原則立場，並堅定推動兩岸經濟文化交流合作，深化各領域融合發展，讓兩岸民眾共享中國式現代化發展機遇。

宋濤宣稱，當前台海局勢複雜嚴峻，希望美方恪守一個中國原則，明確反對「台獨」，支持兩岸交流合作，為維護台海和平穩定發揮建設性作用。

艾略待一行則表示，美國政府處於換屆之際，期待雙方加強溝通，增進互信，避免誤解誤判，維護台海和平穩定。美國外交政策全國委員會願發揮自身作用，促進美國各界深入了解台灣問題的複雜性、敏感性和中方的原則立場，為兩岸關係和平發展作出努力，推動美中關係健康發展。