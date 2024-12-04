王毅冀日本從所犯錯誤中汲取教訓　歷史、台灣等敏感問題是底線

據外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，周三（12月4日）在第20屆「北京—東京論壇」發表視像致辭。王毅表示，希望日本能從所犯錯誤中汲取教訓。



2024年5月29日，日本自民黨總裁、首相岸田文雄在東京會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。（中聯部網站）

王毅稱，中國和日本同為亞洲和世界重要國家，中日兩千多年的交往史、邦交正常化以來50多年的關係史反復證明，一個保持正確發展方向的中日關係，不僅對兩國和兩國人民，也對地區和世界的和平發展都具有重要和積極意義。

王毅說，中國始終將日本視為重要合作夥伴，希望日方客觀理性看待中國發展，與中方一道恪守「全面推進戰略互惠關係」這一正確定位，踐行「互為合作夥伴，互不構成威脅」的重要共識。

王毅強調，中日四個政治文件奠定了兩國關係的政治和法律基礎，不應模糊，不能倒退，更不容破壞。歷史、台灣等重大敏感問題關係兩國交往合作的底線和良知。明年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本又一次面臨歷史之問、道義之問、時代之問。希望並相信日本廣大有識之士能夠從過去所犯錯誤中汲取教訓和啟示，再度展現堅持和平發展的決心，再次感悟正確的為鄰之道。

2024年5月27日，中日韓峰會舉行，中國總理李強和日本首相岸田文雄一同進場，在韓國首爾青瓦台與韓國總統尹錫悅（不在圖中）進行會談。（ JEON HEON-KYUN/Pool via REUTERS）

王毅表示，中日經濟利益和產業鏈供應鏈已深度交融，雙方要珍視業已形成的共同利益和合作空間，共同維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通。中方對持日本普通護照人員試行免簽政策，展示了中國人民的善意和開放，希望以此為契機，不斷拓展人文和地方交流。歡迎日本更多的民眾來華體驗一個蒸蒸日上的中國，一個日新月異的鄰國。

王毅稱，面對單邊主義擡頭和保護主義滋生，中日雙方要共同守護亞洲的團結合作，防止域外勢力挑動對立對抗；要拓展區域合作的發展勢頭，重啟中日韓自貿區談判，不斷提升亞洲經濟一體化水平；要倡導並踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，為全球和平穩定與發展繁榮增添動能。