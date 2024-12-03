深圳「異木棉花開」粉色浪漫不輸日本櫻花　附賞花地點推介｜多圖

秋冬的深圳，粉色花海，格外浪漫；一轉角，一回眸，一抬頭，總能擁有不期而遇的美妙與驚喜；異木棉花開，無疑是深圳秋冬的明信片；又一年，花開滿城。



「異木棉」 深圳秋冬浪漫使者

每年從11月開始，異木棉便會在深圳街頭盛放，像是在預告着深圳正式進入秋冬的季節。在温暖的陽光下，以其夢幻般的粉色花朵，如同天空中飄灑的粉色雪花，靜靜地綻放着。

深圳異木棉（ShenzhenWeekly提供）

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「異木棉」讓深圳變粉嫩了

粉色浪漫，蔓延在整座城市。

有在馬路邊的一枝獨秀，有在公園萬綠叢中的一點紅，孤單且熱烈；不管在哪個街頭轉角，都能綻放出無與倫比的美麗，猝不及防地給路過的深圳人一發直擊心巴的「子彈」。

深圳異木棉（ShenzhenWeekly提供）

最近天氣真好，不如跟着Weekly一起漫遊這座城市，駐足安靜觀賞異木棉的美麗吧！

感受一下滿城的粉色浪漫

1. 東海城市廣場

【深圳異木棉】東海城市廣場（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】東海城市廣場（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】東海城市廣場（ShenzhenWeekly提供）

東海城市廣場的異木棉，美得讓人走不動路。

異木棉的枝頭掛滿了一團團柔軟的粉色花朵，它們在陽光的照耀下，如同雲朵般輕盈，又似夢幻般絢爛，以其獨特的風姿傲然挺立，盛放在十字路口，成為了這座城市的一道亮麗風景線。

【深圳異木棉】東海城市廣場（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】東海城市廣場（ShenzhenWeekly提供）

藍天與陽光的加持讓異木棉閃閃發光為城市街頭增添粉黛。

2. 香蜜公園

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

從東海城市廣場，可漫遊至香蜜公園。一路上，滿是異木棉的「守護」。

公園中的異木棉，以其粉嫩的花朵和優雅的樹姿，成為了這個公園的標誌性景觀之一。在天橋上，一整棵茂盛的異木棉正在歡迎你的到來。沿路都能GET最佳打卡機位，近距離地與這些花朵親密接觸，超級出片。

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】香蜜公園（ShenzhenWeekly提供）

繁花下拍照、休憩，和三五好友閒聊每個角落裏，都充滿着浪漫氣息。

3. 深圳灣公園

【深圳異木棉】深圳灣公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】深圳灣公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】深圳灣公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】深圳灣公園（ShenzhenWeekly提供）

一座盛放在海邊的異木棉，如同一棵「神樹」，守護着這裏的一點一滴。

這裏的異木棉葉子不多，基本都是大簇大簇的花朵，每個路過的人都會在此停留，抬頭欣賞這一樹繁花。打卡完異木棉，往前走便到了海邊，此刻，海鷗也來到了深圳過冬。

4. 蓮花山公園

【深圳異木棉】蓮花山公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】蓮花山公園（ShenzhenWeekly提供）

一樹繁花，「美人樹」的雅稱，水靈靈地在眼前具象化。

這棵肆意綻放的美麗異木棉位於公園南門，人氣之高，即便只是路過，至少也會被硬控五分鐘 —— 緩緩抬頭、舉起手機、拍照留念；繞樹一圈、換個角度、再來一次。

5. 上木古村

【深圳異木棉】上木古村（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】上木古村（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】上木古村（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】上木古村（ShenzhenWeekly提供）

上木古村的這棵，燦爛盛開，有花無葉。有人稱它為「異木棉的天花板」，一度刷爆了無數人的朋友圈，甚至還有人從外地來深圳出差，抽空過來觀賞。

安靜美好的佇立在在那兒，粉色花朵開得夢幻迷人。美得讓人難以拒絕，讓人恍如誤入「世外桃源」一般。

6. 觀瀾河沿岸

【深圳異木棉】觀瀾河沿岸（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】觀瀾河沿岸（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】觀瀾河沿岸（ShenzhenWeekly提供）

在龍華區就有一條粉色的異木棉大道，從永順街綿延至觀瀾河濕地公園，如碰巧遇上正值盛花期的異木棉，彷彿一大片粉紅色的雲霞。

粉粉嫩嫩的花朵在枝頭綻放，宛如靈動飛舞的蝴蝶，行至樹下，美麗異木棉便應風飄落，停在肩頭，彷彿是秋天對人親暱的問候。

*注意：觀瀾河沿岸目前有圍欄維護，暫無法拍攝，請根據實際情況再前往哦。

7. 異木棉，還藏在這些角落裏

【深圳異木棉】海月地鐵站（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】荔香公園（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】尸僑城東路（ShenzhenWeekly提供）

【深圳異木棉】益田路（ShenzhenWeekly提供）

寫在最後

深圳異木棉（ShenzhenWeekly提供）

習慣了負重前行的深圳人，別隻看腳下的路了，抬頭看看那一樹繁花吧。

美麗異木棉花期有限，且看且珍惜。最美的那一棵，或許就在你的身邊～

深圳異木棉（ShenzhenWeekly提供）

好天氣不該被浪費。

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