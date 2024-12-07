富途裁員｜被炒員工不滿無花紅拿、申訴無門　公司稱依法組織調整

富途集團（FUTU）近日裁員5%，有被炒魷員工不滿離職賠償。11月28日，有被炒魷的員工身著「富途證券 血腥裁員」的白底紅字T-shirt舉牌抗議，有員工則到富途位於香港金鐘的辦公室抗議。



據內地被炒員工透過WeChat群組人數估算，「被炒的人數大概有200人」，目前有十幾人站出來維權，希望公司能正視他們的訴求。內地員工Mark（化名）認為，公司沒有解決問題的誠意，又指被炒魷工只是想拿到期權和花紅，「不是過分的要求」。據了解，在他們公開維權後，富途也已經寄發告知函要求他們停止毀謗的行為。



據內地被炒員工透過WeChat群組人數估算，「被炒的人數大概有200人」，目前有十幾人站出來維權，希望公司能正視他們的訴求。（歐嘉樂攝）

富途被炒魷員工在香港深圳舉牌維權 富途回應：不涉及香港子公司

員工批最低標準賠償 富途：已給年度服務獎金

據此前報道，上周開始有內地網民報料指，富途控股年底裁員，「聊完立馬下線，捲鋪蓋走人；沒有交接、過渡期，問就是戰略方向調整；n+1，無年終無13薪無服務獎金」，消息登上內地職場社區脈脈的熱榜第一。

被炒員工Mark（化名）透露，自己是金融相關部門的，當時被裁員時一切來得很突然。「當時公司強調是合法合理，然後我們的公司權限立刻被收回，我們也沒有更多的機會去跟公司協商，因此只能透過維權的手段跟公司進一步溝通。」

被炒員工Mark認為裁員來得很突然，來不及和公司溝通。（歐嘉樂攝）

據被炒魷員工說法，員工們拿到賠償是N+1，部分人則有拿到雙糧N+2。但被裁員的人都沒有拿到今年年底預計要發的期權和花紅，因此部分被炒魷員工選擇維權。

富途集團則回應指，富途的賠償方案不是網傳的「N+1」，是「N+1+年度服務獎金」，基本相當於「N+2」。涉及期權的部分，按照期權協議，所有到期的期權都已給予員工，沒到期的自然也就沒有了。

富途強調非「經濟性裁員」：屬於公司正常的經營迭代

Leo又稱，他們諮詢過律師，裁員超過20人或是不滿20人但超過10％，是要提前跟員工跟工會商量，「要提前報備的」，但當天自己被裁員是被要求立刻走的，「我們正在諮詢有沒有違法的疑慮」。

Leo認為，公司裁員沒有依法依規。（歐嘉樂攝）

富途則回應稱，富途此次並不是「裁員」，而是為了更好地開展海外業務做的一次正常的組織架構調整。

富途回應指，本次調整自今年9月啟動，對近二十個團隊的組織架構進行重新設計，經管理團隊多輪討論後於11月完成，在調整過程中既有新增崗位，也有部分存量崗位優化，涉及到的人員流動在公司總人數佔比為5%左右，屬於公司正常的經營迭代。

富途指出，根據內地勞動合同法相關規定，出現「經濟性裁員」時需要向勞動行政部門報告，即企業發生重大經濟問題或者客觀經濟情況發生重大變化進行裁員需要報告。富途公司經營穩健，現金流狀況良好，不符合上述情況。

富途稱此次裁員依法依規。（歐嘉樂攝）

被炒員工不滿公司態度 富途：安排多個溝通渠道聽取反饋

Mark指出，11月28日維權當天，公司有派人下來跟他們談，「但不是每個人都有談到，時間都拖得很久」，之後深圳市政府有透過街道辦協助斡旋勞資雙方，但都沒有結果，「公司只是在拖。」

11月28日，Leo特別到香港金鐘維權，「因為富途集團在香港有一個總部，另外有很多主要業務在香港這裡，我希望能跟公司平等協商的機會」，他稱，「我們一直在等待，但結果到現在都沒有任何的讓步和增加。」

富途被炒魷員工除了不滿意未收到花紅和期權，也不滿意公司處理裁員的手段。（歐嘉樂攝）

被炒魷員工除了不滿意未收到花紅和期權，也不滿意公司處理裁員的手段。有被炒員工在網絡上分享，「一言難盡啊，在一樓大廳看見穿著富途文化衫被裁的同事，由於事發突然大家都沒準備收納袋，隨身攜帶的物品散落一地，落寞，淒涼，此情此景，看到真的很難受。」

文章又指，「真是諷刺，財報營收增長29%，分紅20億，轉頭就是大裁員，資本無情」。據多位維權員工說法，富途裁員的許多文章在小紅書、微博和抖音都被封禁，他們的發聲渠道受阻。」

另外，富途已經發布告知函給被炒魷員工，要求他們停止以「血腥裁員」等毀謗公司，並要求他們將在網絡上的相關言論要「在24小时內刪除」。

另外，富途已經發布告知函給被炒魷員工，要求他們停止以「血腥裁員」等毀謗公司。（歐嘉樂攝）

Mark表示，公司從裁員開始就不斷威脅「會影響背調」來「溝通」，根本無法平等的協商。港員工RITA也對於HR的態度不滿，認為他涉嫌PUA，「他不斷要我反思自己哪裡做得不好，為什麼主管不喜歡我，我在小紅書上看到不只有我遇到這樣的現象。」

Leo批評，公司的價值觀「做正確的事情不做容易的事情，正直誠信這些價值觀難到只用來約束普通員工嗎？」

對於發布告知函的行為，富途則回應稱，本輪富途內地公司的組織架構調整，是公司為提升運營效率並進一步拓展海外業務所作出的決定，在處理流程中嚴格遵守當地法律法規。對於相關人員的訴求，公司高度重視，已安排多個溝通渠道積極聽取反饋，力求在法律框架內尋求解決方案。

富途回應稱，本輪富途內地公司的組織架構調整，是公司為提升運營效率並進一步拓展海外業務所作出的決定。（歐嘉樂攝）

富途集團稱，由於個別人員在網絡發布及傳播富途公司不實信息，已經對公司的商譽造成負面影響，因此公司對其發布了告知函，希望相關人員停止惡意詆毀的言行，公司也將持續通過法律手段维護自身的合法權益。