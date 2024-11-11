人民日報評中國經濟形勢：正視困難堅定信心　不當｢瘋牛｣當｢慢牛｣

11月11日，官媒《人民日報》發布以「任平」為署名的評論文章，評價當前中國經濟形勢。文章從今年前三季度的經濟數據進行分析，表示雖然增速回落，由此對年度目標是否能達成有所疑慮，但中國經濟既要正式困難，也要看到有利條件和因素，來堅定信心；且放眼全球，中國經濟增速仍居前列，仍然是「風景這邊獨好」。



文章歸納近期中國經濟出現的4方面困難和問題。

首先，因國際政治、全球經濟、貿易等影響，造成外部環境複雜嚴峻，中國穩外貿、穩外資壓力加大。其次，居民消費力和消費意願減弱，導致內需不振。此外，部份企業經營困難，面臨銷售疲軟、效益下滑、市場預期走弱等情況。第四則是一些領域風險隱患較多。有的地方化債難度較大，有的基層財政困難，有的企業出現裁員降薪，高校畢業生等青年群體就業壓力上升，城鎮居民收入增速放緩。

中國消費市場是一塊巨大的蛋糕，受海外資本青睞。（新華社）

文章引述習近平的話，「爬坡過坎，關鍵是提振信心。」表示既要正視困難，更要堅定信心。且中央針對經濟運行的問題推出了一攬子增量政策，效果正在顯現。

文章指出，9月以來，工業、消費、投資和股市、樓市等領域經濟運行出現的積極變化越來越多，市場信心增強，社會預期改善，不少經濟指標增速回升。中國經濟頂住下行壓力，保持了經濟平穩運行，經濟運行由探底到築底再到回升的演變跡象越來越明顯。隨著存量政策持續顯效，四季度經濟運行大概率呈回升向好態勢，全年有望實現經濟增長預期目標。

文章還引用彭博社報道稱，中國將在未來五年成為全球增長最大貢獻國。

2024年10月8日，上海，大屏顯示股市行情。（視覺中國）

文章指出，要全面看待中國經濟情況，認為中國經濟發展基礎好、韌性強、潛力大等有利條件沒有改變，以及中國擁有超大規模市場，產業體系完整、配套能力強、增長空間大等優勢依然存在。

目前，中國經濟正處於結構調整、轉型升級的關鍵期，轉型所帶來的矛盾、陣痛是躲不開的。要有再鑄輝煌的決心，堅定不移走高質量發展之路。而打破制約中國經濟發展的「瓶頸」，關鍵在科技創新。要保持定力打好關鍵核心技術攻堅戰，牢牢掌握發展的主動權。

深圳人才公園智能服務機器人。

文章還強調，近期政府發布房地產止跌回穩、促銷費惠民生、幫扶企業等一系列增量政策，既注重解決當下突出矛盾和問題，又著眼於中國經濟長期健康可持續發展，更加突出邏輯性。且在這一系列的增量政策作用下，市場活躍度快速回升、企業經營預期較快改善、內需潛力有效激發、工業服務業增速加快；金融市場反應迅速，股、債等市場反應都比較積極正面。

文章最後指出，中國經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩住勁。當不得「瘋牛」，要當「慢牛」。進一步提高政策措施的針對性、有效性，中國經濟一定能穩紮穩打、行穩致遠。