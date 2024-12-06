58歲中國男赴泰參加滑翔傘比賽　傘面突失控纏住身體高空墮地亡

據泰媒報道，泰國碧差汶府（Phetchabun）日前舉辦一場滑翔傘比賽，一名58歲的中國籍男子在比賽中不幸墮亡。警方獲報趕往現場後，男子已經沒有生命跡象。



目擊者指出，事故當時，死者正在距離地面約100公尺至200公尺高處滑翔，滑翔傘卻突然失控開始旋轉，整個傘面纏住該男子身體，導致他最終墮地身亡，有傘友則指男子應該是遇到風切因此失去重心。據內媒報道，泰國警方正展開調查比賽是否取得政府許可和執照。



死者遺體被滑翔傘包裹 有傘友稱：遇到風切

MGR Online報道，碧差汶府12月5日舉辦一場滑翔傘比賽，一名中國籍參賽者卻在比賽途中從高空墮落，當場死亡。警方與救援團隊下午3時5分趕往事發地點，但是男子已經沒有生命跡象。

據泰媒報道，泰國碧差汶府（Phetchabun）日前舉辦一場滑翔傘比賽，一名58歲的中國籍男子在比賽中不幸墮亡。警方獲報趕往現場後，男子已經沒有生命跡象。

男子遺體遭滑翔傘包裹。（MGR Online）

警方表示，事發地點位於碧差汶府龍考區（Lomkao）的一戶住宅庭院內。當他們抵達現場時，死者遺體被滑翔傘包裹著。經確認，死者是58歲的中國籍男子。

有同樣參加比賽的內地傘友在網上回應表示，稱原本稱該比賽原本是要降落到旁邊的稻田裡，但不知道為什麼又回到了村莊邊，在回程的路上，在旁邊的建築物遇到了「風切」，傘失控了，該男子來不及拋出副傘就墮亡了。

目擊民眾表示，死者當時在距離地面約100至200公尺的高度滑翔，沒想到滑翔傘卻突然失控，並開始旋轉，隨後整個傘面就這樣纏繞住他的身體，最終導致他墮地身亡。

警方目前仍在深入調查此次事故的具體原因，同時也將清查滑翔傘比賽是否取得政府許可和執照。

據台媒整理，泰國並非首次發生類似事故，布吉島拉威地區（Rawai）2023年9月也有一名78歲外籍男子因強風到致滑翔傘失控，墮地重傷。

孔敬府（Khon Kaen）2023年則有一名高階警官因在滑翔時，轉彎力道過大，導致滑翔傘失控，而他當場墮地死亡。