3歲女童被生父及女友虐死　生父僅判無期　生母：兩個都該判死刑

12月6日上午，內媒記者從家屬處獲悉，內蒙古3歲女童被生父及其女友虐待致死一案公開宣判，生父田某龍被判處無期徒刑，田某龍女友文某桃被判處死刑。



兩名被告人當庭未上訴，女童生母李婷婷提出上訴，認為田某龍也應該被判處死刑，她表示自己每天晚上都睡不著，「我只求判他們死刑，我一分錢也不要」。



田田生前照片。（潮新聞）

2023年12月21日，未滿三周歲的田田因胸部受到鈍性外力作用造成右心房破裂，導致心包積血，急性心臟壓塞而死亡。

當天6時許，田田生父田某龍上班後，其女友文某某發現田田尿床，便用數據線抽打田田並要求她去洗手間小便，後文某某發現田田全身抽搐倒在洗手間，實施簡單救助後，與聞訊趕回的田某龍二人將田田送至醫院，田田經搶救無效死亡。

田田生前照片。（新黃河）

檢方指控，2023年2月，被告田某龍、文某某同居後，將田田從河北省老家接到滿洲里市共同生活，兩人多次以打罵、凍餓、不讓睡覺、捆綁等方式虐待田田，並在明知田田已出現過身體不適、抽搐閉氣的情況下，仍多次使用拳腳、拖鞋、皮腰帶、飯鏟、木條、數據線等工具毆打田田。

起訴書顯示，檢方認為，文某某、田某龍長期虐待不滿3周歲幼女，情節惡劣，同時，二人多次使用工具毆打被害人並致被害人死亡，其行為應當以虐待罪和故意傷害罪追究其刑事責任，應數罪併罰。

生母：願意放棄民事賠償，盼頂格處罰

田田的生母稱，起訴書中顯示女兒在失去意識的情況下，文某某、田某龍依舊對孩子施暴，「他們這樣不是置孩子於死地嗎，我認為是故意殺人」。她表示願意放棄民事賠償，盼頂格處罰。

田田母親李婷婷。（網絡圖片）

田田母親李婷婷曾告訴記者，「等得很煎熬，每天晚上都睡不著。我只求判他們死刑，我一分錢也不要。」6日，在進入法庭前，李婷婷在媒體直播間中表示，「如果最後的結果不是我想要的，我會去抗訴，會去討回公道。」

女童婆婆：孫女頭部有手指印，身上全是青紫

急診病歷顯示，既往史一欄中記錄了田田「3-4天前頭外傷史，近日家長毆打史」。（潮新聞）

12月5日晚上，記者見到了受害者田田的婆婆，提起外孫女的遭遇，她一度情緒失控。「我們見到孩子的遺體，頭後面有五個指頭印，身上全是青紫的。」

據婆婆講述，8月份開庭後一家人就把田田帶回了老家河北省邢台市平鄉縣，由於天氣炎熱，孩子在事發地滿洲裡火化的，為孩子換衣服時看到一身的傷，家人都特別憤怒。

上次開庭後，田某龍的父親曾聯絡過他們，但對其兒子的行為沒有絲毫的愧疚和歉意，反而認為李婷婷一家在網上的發聲，影響到了自己的聲譽，勒令其刪除視訊。

受害者田田的婆婆稱，等案件結束，將為孩子選一個好地方安葬。