考察下周三通車黃茅海跨海通道　劉國勳：港珠澳與江門連成直線

港府路政署廿多名代表包括民建聯立法會議員劉國勳，今日（7日）考察被稱為港珠澳大橋西延線的黃茅海跨海通道。本身是江門新會人的劉國勳指，當通道下周三（11日）通車後，將「香港—澳門—珠海—江門」連成直線，從香港自駕到江門僅需1.5小時，他對來往香港及家鄉將更方便快捷感到期待，認為對粵西地區以至整個大灣區等合作都有積極作用。



劉國勳（右）與路政署長邱國鼎視察黃茅海跨海道道項目（劉國勳FB）

黃茅海跨海通道項目高欄港大橋順利合龍。（中國新聞網）

黃茅海跨海通道將在本月通車。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道將在本月通車。（朱加樟攝）

黃茅海跨海通道全長31公里，連接珠海與江門，通車後將「香港—澳門—珠海—江門」連成直線，未來從香港自駕到江門僅需1.5小時。通道將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋等，共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群，形成世界級交通樞紐。跨海通道設置了高欄港大橋和黃茅海跨海大橋，後者年是世界跨徑最大的三塔斜拉公路橋，而全漂浮設計即完全依靠塔柱與斜索的拉力使橋身處於全懸浮狀態，使用創新力學設計及技術，令大橋可抵抗17級颱風。

劉國勳（右）與路政署長邱國鼎視察黃茅海跨海道道項目（劉國勳FB）

路政署署長邱國鼎及20多位路政署成員，聯同民建聯立法會議員劉國勳今日考察黃茅海跨海道道項目，與中交公路規劃設計院及中國路橋代表交流創新技術及建設經驗，例如施工技術、物料應用、整體佈局等。劉國勳稱，新上任的運輸及物流局局長陳美寶表示希望有技術及政策雙創新，並推動基建先行，期望北部都會區以致其他大型基建都可以參考借鏡。