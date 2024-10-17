國安部揭發境外企業非法測繪　特斯拉、Mobileye等連夜澄清

國家安全部16日發布一則公告，指出某境外企業以與國內企業合作開展智能駕駛研究為掩護，非法在中國境內進行地理信息測繪活動，並威脅國家安全。根據國安部的調查，該企業利用國內具有測繪資質的公司幫助其逃避監管，非法採集原始測繪數據，且部分數據涉及國家機密。該事件引發包括Mobileye、特斯拉、極氪汽車、四維圖新等企業相繼發聲澄清。



根據國安部公告，某境外企業A公司與具測繪資質的國內B公司合作，藉由汽車智能駕駛研究進行非法測繪。國安部強調，該數據可能會用於標記中國的關鍵設施，對國家安全構成威脅。該案件涉及的企業及相關人員已受到法律追究。

隨著該消息的曝光，網民紛紛猜測相關新能源汽車品牌是否涉及其中。對此，極氪、Mobileye、特斯拉等企業紛紛於16日晚間發表聲明，強調其遵守中國法律，未涉及任何非法測繪活動。

Mobileye強調其在中國全面合法合規經營，並聲稱始終遵守當地法律。極氪汽車則表示，該事件與其無關，並非其合作夥伴所為。特斯拉方面則指出，其早在2021年已實現數據本地化存儲，並始終將合規經營作為企業底線。

四維圖新作為國內智能駕駛領域的重要企業，也對網絡謠言作出澄清，表示將採取法律手段維護公司聲譽，並呼籲公眾不信謠、不傳謠。