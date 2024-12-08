外交部回應敘利亞局勢：駐敘使館仍在堅守　積極協助中國公民撤離

敘利亞反對派武裝組織12月8日（周日）宣布攻入首都大馬士革，路透社引述官員指總統巴沙爾（Bashar al-Assad）已經離開當地。

對此，外交部發言人今日（8日）表示，中方正積極協助公民撤離，中國駐敘利亞使館仍在堅守。



外交部發言人表示，中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢覆穩定。中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯系並做好安全指導。

發言人稱，中國敦促敘利亞有關方面采取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。

此前，中國駐敘利大使館發布緊急提醒，讓仍然在敘利亞的中國公民儘快回國或離境。提醒表示，有條件的人員，可在保證安全的基礎上通過有關陸路口岸離境，以規避風險，確保安全。