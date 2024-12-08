敘利亞｜巴沙爾去年訪靈隱寺罕獲開正門　網民嘆：佛祖也無能為力

敘利亞反對派武裝組織12月8日（周日）宣布攻入首都大馬士革，路透社引述官員指總統巴沙爾（Bashar al-Assad）已經離開當地。



巴沙爾去年9月曾飛抵杭州出席亞運會開幕式，與妻子和兒女參觀靈隱寺時更罕見獲寺院打開正門高規格接待，相關新聞在今日大受內地網民關注，更一度衝上微博熱搜榜首，不少網民感嘆「佛祖也保不他了」。



巴沙爾夫婦去年9月與3個子女一同參訪杭州靈隱寺。（網絡圖片）

巴沙爾夫婦去年9月與3個子女一同參訪杭州靈隱寺。（網絡圖片）

巴沙爾夫婦去年9月與3個子女一同參訪杭州靈隱寺（網絡圖片）

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據去年報道，去年網傳影片顯示，靈隱寺正門外鋪設一條紅地毯，從入口直達正門。據悉，杭州靈隱寺的正門常年關閉，遊客只能從側門進入寺內。

巴沙爾夫婦在杭州官員及靈隱寺方丈光泉法師等僧侶等陪同下，從紅毯走入靈隱寺內。夫婦二人不時向人群揮手，並用中文「你好」打招呼。參訪時，夫婦二人在大殿內與遊客互動交流，巴沙爾夫人還被遊客摸臉誇獎：「你很漂亮」，巴沙爾夫人：「你們國家很漂亮。」

有網民拍攝影片驚呼：「天哪！靈隱寺的大門居然開了！我來杭州20多年，第一次看到靈隱寺大門打開了。」

靈隱寺正門常年不開放

據悉，杭州靈隱寺正門常年不開放，自古以來僅有皇帝到訪時開正門，最後一個走正門的是康熙皇帝。傳說，乾隆微服私訪時靈隱寺正門未開，因此下旨以後永遠不准開正門。新中國建立後，靈隱寺正門只在1983年為鄧小平打開過。

2024年12月8日在敘利亞阿勒頗，有民眾上街慶祝巴沙爾政府倒台（REUTERS）

網民熱議：

「完了，今年過年靈隱寺的頭香估計要掉價。」

「看來菩薩也幫不了他！」

「阿薩德的王朝結束，靈隱寺也沒有護住他。 」

「佛祖也保不了啊。」

「看來這個廟不太靈呀。」

「這一波靈隱寺也被連累了。」

「佛祖也無能為力。」

