敘利亞｜華人親述戰亂：槍聲密集飛機一架接一架　大樓搶空遭燒毀

敘利亞反對派武裝組織12月8日（周日）宣布攻入首都大馬士革，敘利亞反對派在電視講話中稱已「推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權」。路透社報道引述來自敘利亞的消息人士指，巴沙爾可能已在飛機失事中喪生。



中國外交部也在今日表示，中方密切關注敘利亞局勢發展，希望敘利亞盡快恢覆穩定。《南方都市報》採訪在敘利亞生活十余年的中國人，她表示，家附近的大樓被搶空，「現在樓被燒了，濃煙四起。」



多名在敘利亞居住多年的中國人述說敘利亞現狀，並發布相關影片顯示，當地糧油店門口擠著不少民眾，爭相購買並囤積物資。其中一位在敘利亞定居十余年的齊女士說，「很亂」、「槍聲密集」。她家附近的大樓被搶空，「現在樓被燒了，濃煙四起。」

12月8日，民眾聚集在敘利亞大馬士革街頭。（新華社）

齊女士表示，「昨晚是個不眠夜，親身經歷了十幾年敘利亞戰亂，這次沒能及時撤，但又一次見證了歷史性時刻。」8日稍早前，她說，「我聽到有人大喊，伴隨著槍聲，昨晚天空中飛機一架接著一架。」

12月8日，中國外交部表示，中國政府已積極協助有意願的中國公民安全有序離敘，同在敘留守中國公民保持聯系並做好安全指導。外交部敦促敘利亞有關方面采取切實舉措，確保中國在敘機構和人員安全。當前，中國駐敘利亞使館仍在堅守，將繼續為有需要的中國公民全力提供協助。