「警用機器狗」現身成都街頭　華為與成都國資背景浮出水面

12月9日，成都市公安局宣布，一批「機器狗」正式加入高新區分局巡邏大隊，執行巡邏與宣防工作，吸引眾多市民駐足觀看並點讚。同時，青羊公安分局也引入了同類設備，用於街頭治安巡邏防控。



成都公安介紹，該機器狗名稱為「靈瞳Plus」，該警用款體重約50公斤，最高時速達4米/秒，具備奔跑、跳躍、自主避障、自動導航及自動充電等功能。高新公安民警表示，目前機器狗主要用於排爆、火災及有毒環境等危險場景，但此類場景發生頻率有限。未來計劃將機器狗與街面感知設備、無人機結合，拓展其應用範圍，融入公安日常工作中。

「機器狗」在成都高新街頭。（成都高新公眾號）

據悉，「靈瞳Plus」機器狗由成都鼎橋通信技術有限公司（以下簡稱「成都鼎橋」）和四川具身人形機器人科技有限公司（以下簡稱「四川具身」）聯合研發。成都高新區官方介紹稱，該機器狗搭載了成都本地企業自主研發的機器人大腦，具備高度智能化，可自主完成既定任務。

具身人形：核心算法自主研發 提升人機協作

四川具身人形公司宣傳部部長程卿苗接受《成都日報》採訪時表示，「靈瞳Plus機器狗」的核心算法由該公司自主研發，確保其能精確感知並靈活應對外部環境。「機器狗作為工業級機器人，主要應用於安防巡檢與應急救援等場景，為人形機器人的應用場景進行前期探索。」

她強調，未來將以機器人「關節」的靈活性和靈敏度為研發重點，並努力降低產品體積和成本，讓機器狗能適應更多應用場景，真正服務社會。

在成都青羊區街頭巡邏的「機器狗」。（成都青羊公安公眾號）

股東背景：華為與成都國資浮現

根據天眼查數據，四川具身的主要股東包括成都心智湧現科技合夥企業（有限合夥）、成都鐘期科技合夥企業（有限合夥）、四川省機械研究設計院（集團）有限公司及成都川哈工機器人與智能裝備產業技術研究院有限公司，分別持股40%、35%、15%及10%。其中，四川省機械研究設計院由四川振興產業技術研究院有限公司及四川財政廳持股，分別佔90%和10%。

而成都鼎橋的股東包括成都高新華蓋通信股權投資基金合夥企業（有限合夥）、深圳哈勃科技投資合夥企業（有限合夥）及成都高投電子信息產業集團有限公司，持股比例為70%、23.59%、6.41%。其中，深圳哈勃科技投資為華為旗下投資公司，成都高投集團則由成都高新技術產業開發區國資金融局控股。