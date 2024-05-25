解放軍「機器狗」扛槍亮相中柬軍演　將成巷戰利器

在柬埔寨王家軍某訓練基地，中柬「金龍-2024」聯演適應性訓練正在進行。一系列智能無人化裝備引人關注。其中最吸睛的就是「萌寵」機器狗，其具高機動性、自主行動能力和綜合戰鬥效能，使傳統防禦策略面臨嚴峻挑戰。



綜合《央視》、《中華網》等內媒報道，在近日舉行的中柬聯合軍演中，解放軍首次對外公開展示了兩款機器狗，一種是偵察機器狗，能在眾多參演官兵面前做出橫臥、跳躍和倒退等動作，還與士兵握手；另一種是戰鬥機器狗，主要是對房屋內的目標進行搜索和打擊，能負重80公斤，身上攜帶一把步槍也能在士兵的控制下快速前進，靈活調整槍口的方向，展示了強大的巷戰能力。

據演習影片，小型偵察機器狗能適應多種環境進行情報收集，動作敏捷，為後方實時傳送高清影像與熱成像數據，極大提升了戰場透明度和指揮決策的精確性；AI設計使它們能自主繞過障礙，選擇最優偵察路徑，確保任務高效完成。

報道稱，機器狗具高機動性、自主行動能力和綜合戰鬥效能，使傳統防禦策略面臨嚴峻挑戰。有分析指出，機器狗現身軍演現場，充當士兵執行任務，或許意味著其已經大量列裝解放軍，或改寫未來戰爭的規則。