杭州亞運｜全球賽事首次採用機器狗搬運體育器材　可搬運2KG鐵餅

杭州亞運會正在舉行中，近日，亞運會田徑比賽賽場上幾隻忙碌的電子機器狗吸引了不少注意。據悉，這是為鐵餅運動員運輸鐵餅的足式機器人。鐵餅擲出後，機器狗跑到50米開外的工作人員處，由工作人員把鐵餅夾到機器狗的背部，再讓機器狗跑回運動員身邊，順利完成運輸，在節約人力的同時，體現科技巧思。



綜合內媒報道，這款機器狗來自杭州濱江一科技公司，在業內被稱作「四足機器人」。這批機器狗在亞運會中擔任運輸體育器材的角色，也是全球賽事中第一次使用足式機器人。

據工作人員介紹，機器狗能夠代替人追著鐵餅跑，一場比賽大約可以替人跑7200米的距離，「它的速度和人慢跑差不多。」

杭州亞運採用機器狗，幫助鐵餅運動員運輸鐵餅。（網絡圖片）

據悉，機器狗的背上有個卡槽，能夠承受1至2公斤的標準鐵餅，工作人員只需將鐵餅放置在卡槽上，即可第一時間操控機器狗將鐵餅運輸回到起點處，每次往返運輸的平均距離約120米。而在以往的每場鐵餅比賽中，撿餅員需要跑7000多米，相當於繞足球場跑18圈。

杭州亞運採用機器狗，幫助鐵餅運動員運輸鐵餅。（網絡圖片）

工作人員表示，1-2KG的鐵餅雖然不算重，但機器狗跑起來時重心會改變，容易翻車，也容易磨損器材。為了實現更好的比賽現場效果，工作團隊經過近半年時間不斷反復測試，調整運動控制算法，最終使機器狗在負重時也能舉重若輕，如履平地。

此外，為了保證比賽高效進行，工作人員也為機器狗準備了「替補」機器狗和4塊備用電池，以保證交替運輸鐵餅，更好服務比賽現場。