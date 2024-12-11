單車名將徐超意外身亡　年僅30歲　里約奧運創中國紀錄

近日，中國單車名將徐超備戰全運會期間意外去世，年僅30歲。



單車名將徐超備戰全運會期間意外去世，年僅30歲。（徐超微博）

公開資料顯示，徐超1994年11月5日出生於上海，2007年進入閔行區少體校開始單車項目訓練，2012年入選上海市一線隊，2014年獲得仁川亞運會單車團體競速賽亞軍。2016年在香港場地車世界杯個人爭先賽中贏得了一枚銀牌。

2016年里約奧運會，徐超在場地單車男子爭先賽項目上獲得第6名，亦是該項目12位中唯一的亞洲面孔。雖然無緣獎牌，卻是中國單車歷史上第一位進入該項目奧運8強的男選手，創造紀錄。同年，徐超獲得國家體育總局授予的「國際級運動健將」稱號。

徐超1994年11月5日出生於上海。（徐超微博）

12月10日，徐超的母親在微博宣布噩耗。（徐超微博）

2016年里約奧運會，徐超在場地單車男子爭先賽項目上獲得第6名。（徐超微博）

周二（12月10日），徐超的母親在微博宣布噩耗稱，徐超集訓備戰全運會時，意外身亡。有內媒報道指，徐超與妻子結婚剛剛一年。亦有消息人士稱，徐超隨上海隊在海南集訓期間，外出時遭遇交通意外，11月10日傷重不治。

在徐超的告別儀式上，他的骨灰盒上擺放着參加奧運時所戴的頭盔。今年參加巴黎奧運的單車名將周瑜悼念道，「這段時間總感覺你還在，沒有離開。我翻了你的朋友圈，看着還有着關於我們一起經歷的點點滴滴，回想起來就好像昨天剛發生一樣。30歲的那天你許了很久的願望。你沒告訴我們，我想願望一定會實現的。一路走好，超哥！」