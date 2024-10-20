有片｜4歲仔聲聲呼喊癌母引人淚目　1個月瘦成皮包骨病逝年僅30歲

內媒《瀟湘晨報》報道，10月12日，一段男孩一遍遍喊著癌症晚期的媽媽的影片引發關注，無數網友淚目。男孩父親楊先生表示，妻子去年8月確診膽囊癌。影片發佈後沒過幾天，楊先生發訃告稱妻子於17日凌晨去世，終年僅30歲。



被4歲兒子一遍遍呼喚的癌症媽媽去世。（影片截圖）

被4歲兒子一遍遍呼喚的癌症媽媽去世。（影片截圖）

影片顯示，一個小男孩躺在一個骨瘦如柴的母親旁說「我媽媽不理人」，父親說「理的呀，你喊她嘛」，男孩一遍遍喊著「媽媽，媽媽」，終於媽媽回應「睡覺睡覺」。男孩輕輕拍打母親哄母親入睡，此時癌症晚期的媽媽已經瘦到皮包骨。

不少網民在評論中表示同情：「看得我淚長流」「這個狀態，好好陪陪，不能離人了，她的發呆是她自己不能控制的，看她樣子，我想我媽了」「他媽媽那句嗯已經拼盡全力了」「用盡全身力氣在回應她的孩子，我真的要哭死了」。

被4歲兒子一遍遍呼喚的癌症媽媽去世。（影片截圖）

孩子的父親楊先生早前表示，今年7月，妻子全身疼痛，複查後發現癌細胞已多處轉移。「7月份之前還是活蹦亂跳的，和正常人差不多，現在瘦成了皮包骨，真正瘦是從上個月開始的，一個多月的時間，瘦了四十多斤（約二十多公斤）。」

楊先生還表示，以前小孩是比較活潑的，現在變懂事了。「感覺他一下子長大了。以前他是比較調皮、比較吵的，要媽媽抱，要媽媽背，現在他會給媽媽喂喂水，按按摩，基本上默默地躺在媽媽旁邊。」

據楊先生社交媒體賬號最新發佈的訃告，妻子已於10月17日凌晨去世，年僅30歲。