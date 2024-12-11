強姦還是收留？　農村男「帶回」精神病女碩士13年還生子引爆輿論

女碩士患上精神病後失蹤13年，在此期間卻與一名男子生育兩名孩子。事件曝光後，當地警方通報稱該女子是被男子「收留」，引爆中國輿論場。



卜姓女碩士「花花」在學時學業成績優異。（紅星新聞）

晉中市和順縣聯合調查組星期二（12月10日）發佈最新通報，以「帶回」取代「收留」，並確認上述男子涉嫌犯罪，已被採取刑事強制措施。但這起案件背後更多的是非黑白，還需等待進一步調查。

事緣和順縣一名女子上月25日向尋親志願者朱玉堂求助，稱其嬸嬸10多年前開始與她的叔叔一起生活。因嬸嬸患精神疾病，無法提供充足的家庭信息，一直沒有戶口，希望能幫嬸嬸找到親人。

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尋親消息傳出後，和順縣公安局上星期二（3日）晚發佈警情通報稱，該局民警在社區警務工作中發現，土嶺村居民卜某不能準確表述自己的身份信息。警方經過大量核查比對工作，於11月26日與該女子父親卜某貴取得聯繫。經確認，卜某系卜某貴直系親屬。

警方通報中的卜某，即上述尋親啓事中的「嬸嬸」，村裡人也稱她為「花花」。

失蹤13年的卜某（左一）尋親成功，回到家人懷抱：

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據內媒報道，今年45歲的卜某從小成績優異，2008年獲得工學碩士學位。然而，由於她當時未及時更換二代身份證，導致無法報考博士，後來患上精神分裂症，在醫院治療一段時間。卜某出院在家休養後，於2011年離家失蹤，從此杳無音訊。

13年過後，卜某尋親成功，回到家人懷抱，本值得欣喜。但令人錯愕的是，失蹤13年、患精神病的卜某已經是兩個孩子的母親，而在媒體和官方敘述中，她的遭遇只是因為被「憨厚老實」的張某「收留」。

一紙「收留」通報引爆輿論爭議

上星期二的通報稱，卜某是在2011年5月從晉中市榆次區的家中走失，隨後被同市和順縣青城鎮的張姓居民收留，相關情況正在進一步覈實調查中。

這一紙語焉不詳的通報，引發網上輿論兩極爭議。

許多網民質疑：卜某走失的13年間具體發生了什麼？是否有拐賣等犯罪行為發生？在患有精神分裂症的情況下，育有兩個孩子，是不是她自願的性行為？

還有網民針對「收留」一詞揶揄官方：「原來收留是拐賣的近義詞」。有網民對「收留」進行二次創作，例如「大英博物館收留了中國文物」，「葡萄牙收留了澳門」，諷刺官方試圖用「收留」一詞模糊涉事者的非法行為。

《環球時報》前總編輯胡錫進星期一在微博發文說，「收留」這個詞確實輕率了，張某與卜女士同居並生育兩個孩子，在法律上究竟屬於什麼性質，需要釐清。「這既是一個正義的問題，也會成為一次有益的普法教育。」

胡錫進亦發文表示，「收留」這個詞確實輕率了，張某與卜女士同居並生育兩個孩子，在法律上究竟屬於什麼性質，需要釐清。（資料圖片）

但也有不少人認可官方的「收留說」。有網民留言稱：「對於流浪的精神病人，能有人收留就不錯了，起碼給她了生存的庇護。」

還有網民說：「如果沒有男的收留，她有可能餓死凍死或吃不乾淨東西病死，當然也有可能男的不收留，她很快就能找到親人，但後者的可能性明顯很小」，「男方對她好，能吃飽穿暖沒有被打罵虐待，這已經做得很好了。」

「收留方」的自白

在大皖新聞星期二的報道中，「收留者」張某自述，他當年返鄉種地，看到卜某穿的破破爛爛，就把她領回家。「她想在家在家，想出門出門，我沒有打過她。」

46歲的張某也說，曾嘗試幫卜某尋找家人，但不成功。他又指卜某沒有戶口，雙方沒有領結婚證，但是辦過酒席。自己之前一直沒結婚，主要是因為家裡窮。

媒體星期一還引述「收留者」堂哥稱，他關注到網上關於卜某被「收留」一事的爭議，並辯稱弟弟（張某）家大門平時都是開著的，沒有囚禁花花，他還反問：「如果囚禁，何必還去找她的家人？」

堂哥還說，弟弟收留卜某一段時間後，也和派出所說過，並登過尋人啓事，但是沒有找到，並感嘆弟弟是可憐人。

九派新聞上週四（5日）一篇報道也引述當地村民回憶說，「收留者」張某為人老實，他為照顧妻子、孩子而沒有外出打工，平時靠種玉米為生。村裡人看著不容易。

面對輿論的質疑聲浪，張某姪女星期一髮視頻反擊稱：卜某患有精神疾病，「對社會和國家都沒有用」，並質問「哪個單位會要一個精神病患者？」 她承認二叔「收留」女碩士是不對，但反問「她也有清醒的時候，為什麼不走？」

姪女這番「無用」論，將「收留」爭議推向高潮。有網民留言指出：「（卜某）對社會無用，但對你二叔有用，生了兩個孩子」。還有網民揣測說，卜某現在已經過了生育年齡，對這家人來說確實沒用了，所以才會為她尋親。

據志願者和卜某家屬反映，目前卜某正在山西省精神衛生中心接受治療，由於她精神病病情加重且有嚴重營養不良，家屬準備賣樓為她治病。

收留和強姦之間有沒有灰色地帶？

卜某的遭遇以及引發的爭議，在中國並不是首例。

2013年底湖南都市電視台《尋情記》一期節目「76歲老人和29歲妻子溫情相守」中，當地76歲老漢黎亞勳就稱他在66歲時「好心收留」了彼時29歲、患有精神疾病的妻子楊小平。兩人共同生活，並育有一子。

2013年，湖南一檔電視節目曾展現76歲老人和他「好心收留」的29歲妻子的生活。（網絡圖片）

節目播出後，就有網民質疑：「這老人難道不是強姦犯嗎？精神有問題的女性太慘了。」還有網民問：「這難道不是拐賣嗎」？

據目前可查閱的信息，黎亞勳沒有受到任何處罰。

中國自媒體2016年還曾報道，廣東東莞一名73歲的大爺自稱收留了三名剛成年並從事色情行業的女子，還專門為她們蓋了一間房子，不收她們的房租，但要求三名女子能滿足他的生理需求。

大爺在當地警局哭訴說：「都是你情我願的，是在幫她們」。

儘管東莞大爺最終被判三年和罰款，但原因是收留了女子從事違法犯罪活動。換句話說，如果女子沒有從事非法活動，這樣的「收留」行為或許會變成和湖南大爺一樣的「溫情故事」。

在中國現行法律中，「收留」這一概念沒有單獨的明確定義，只在《未成年人保護法》、《收養法》等具體法規中，對「收留」相關情形和責任作出瞭解釋。這可能為不屬於這些特定範圍的行為，留出了灰色地帶。

卜姓女碩士「花花」在學時學業成績優異。（紅星新聞）

和順縣官方本週的最新通報去掉了「收留」字眼，改用中性詞「帶回」描述張某的行為，並指張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被採取刑事強制措施。至於是否涉嫌非法拘禁及其他違法犯罪，警方正在進一步調查。

輿論關注的另一個焦點是，當地相關部門在人口調查和出生登記等過程中，是否操作規範，盡責調查？通報稱，對其他涉嫌違法犯罪、失職失責等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處，後續調查情況及時通報。

一個女碩士不明不白的13年，不能用「收留」這樣的字眼來混淆邊界。人們需要一個明確的答案，而不是游走在黑白之間的模糊說辭。