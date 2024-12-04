山西女碩士患精神分裂失蹤15年　被尋回時有兒女　哥賣樓為妹治病

內媒《紅星新聞》報道，山西一名女碩士患有精神分裂，失蹤15年之後於近日被家人尋獲，已有一兒一女。家屬稱女子病情加重，準備賣樓為其治病。



山西女碩士患精神分裂失蹤15年被尋回。（紅星新聞）

卞女出生於1979年，於2008年研究生畢業，獲工學碩士學位。但因未及時更換二代身份證導致無法報考博士，其後患上精神分裂症。2010年，卞女在家休養期間失蹤。

卞女的本科畢業證書。（紅星新聞）

卞女的碩士畢業證。（紅星新聞）

多年來，家屬一直堅持尋找卞女，但一無所獲。據悉，卞女失蹤後，來到距離居住地100多公里外的和順縣青城鎮某村。

據張女介紹，15年前，卞女流浪到他們家，張女一家報了警，但卞女難以和警察溝通，所以無法尋找她的家人。張女一家收留卞女兩年後，卞女便與張女的二叔一起生活，其後有了兩個孩子，兒子今年12歲，女兒8歲。

山西女碩士患精神分裂失蹤15年被尋回。（紅星新聞）

張女介紹，「他們家裏條件不好，嬸嬸沒有戶口，我就想着幫嬸嬸找到家人，把戶口上了，才能享受相關政策。」其後張女聯繫上尋親志願者朱玉堂尋人。

接到求助後，志願者來到當地，「在交流中，我發現她識字，而且感覺學歷還不低，我就慢慢地引導她，漸漸地，她說出了自己的名字、父母、哥哥名字、還有自己就讀的學校等信息。」志願者將相關信息告知警方後，經核實，張女的嬸嬸就是失蹤15年的卜女。

山西女碩士患精神分裂失蹤15年被尋回。（紅星新聞）

卞女的父親今年已經75歲，相認時準備擁抱卞女，她卻因不認識而一掌推開。卞女的哥哥表示，妹妹的病情更加嚴重，妻子已和他商量，準備賣掉兩人的住房給妹妹治病。

當地警方12月3日發佈通報稱， 經初步調查，卜女於2011年5月從家中走失，後被山西省和順縣青城鎮居民張某收留，相關情況正在進一步核實調查中。