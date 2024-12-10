山西女碩士案｜男子涉性侵被採取刑事強制措施　暫未發現被拐證據

據此前報道，山西一名女碩士患精神疾病，失蹤13年被尋回，與村民張某育有2個孩子。《新華社》12月10日消息，官方通報稱張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。



山西女碩士患精神分裂失蹤十餘年被尋回。（紅星新聞）

據此前報道，山西一名女碩士考博士期間精神分裂加重，失蹤十餘年之後於近日被家人尋獲，已有一兒一女。家屬稱女子病情加重，準備賣樓為其治病。當地公安在警情通報中稱卜女被山西省和順縣青城鎮居民張某「收留」惹議。

《新華社》12月10日消息， 山西公安機關已對「卜某走失被找回」事件中涉嫌犯罪問題立案偵查，並對涉案人員採取刑事強制措施。

和順縣聯合調查組通報稱，走失女子卜某，現年45歲。2008年碩士研究生畢業後至2011年期間，因精神異常多次在多家醫院接受治療。2011年5月26日，從晉中市榆次區家中走失。2011年8月，和順縣青城鎮土嶺村石疊村組村民郭某（女，現年78歲）在本村附近發現卜某，且有精神異常表現，數日後由本村村民張某（男，漢族，現年46歲）帶回家中，並育有子女。

關於是否涉嫌強姦問題。經查，張某明知卜某患有精神疾病，仍與其發生關係並生育子女，涉嫌犯罪，已被公安機關採取刑事強制措施。

女事主的本科畢業證書。（紅星新聞）

女事主的碩士畢業證。（紅星新聞）

關於是否涉嫌拐賣婦女問題。經走訪青城鎮土嶺村石疊村組及周邊村村民，2011年7至8月間，卜某曾獨自在青城鎮土嶺村石疊村組及周邊多個村停留10餘天，有精神異常表現。截至目前，尚未發現卜某被拐賣的線索和證據，公安機關仍在深入調查。

關於是否涉嫌非法拘禁等問題。經走訪石疊村組多位村民，卜某在村生活期間，精神疾病症狀明顯，但也常獨自外出購買零食，未發現其離村出走的情況。是否涉嫌非法拘禁及其它違法犯罪，公安機關正在進一步調查。

山西女碩士患精神分裂失蹤十餘年被尋回。（紅星新聞）

山西女碩士患精神分裂失蹤十餘年被尋回。（紅星新聞）

對其它涉嫌違法犯罪、失職失責等問題，和順縣將依法依規嚴厲懲處，後續調查情況及時通報。

目前，卜某已住院治療。對卜某及其子女，和順縣將積極開展幫扶救助。後期根據案件處理情況，依法確定其子女的監護責任。