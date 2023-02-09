解放軍準備2027年攻台？　駐法大使盧沙野：不放棄採取非和平手段

美國高層官員上周四（2日）表示，解放軍已為2027年攻台做好準備。對此，中國駐法國大使盧沙野接受法國LCI電視台《觀天下》節目專訪時表示，「解決國家內部問題不需要入侵，中國政府始終願以和平方式解決台灣問題。」



圖為中國駐法國大使盧沙野。（中國駐法國大使館官網）

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）上周四在美國一間大學裡表示，中國軍隊已經為2027年「入侵」台灣做好準備，他亦明確指出，「入侵」並不一定會發生在2027年之前。

被問及上述言論是否有道理時，盧沙野表示，不存在所謂「入侵」，因為台灣是中國的一部分。解決國家內部問題是不需要「入侵」的，中國不會跑到國外去侵略其他國家。「但台灣是中國的一個省，中國政府始終願以和平方式解決台灣問題。」

盧沙野指，沒有明確的統一時間表。「但我們一定會採取一切手段完成祖國統一大業。我們始終堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針。」盧沙野還說，和平統一是首選。「但如果行不通，我們也不放棄採取非和平手段。」

2022年12月25日，解放軍東部戰區於台灣島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練，圖為轟炸機接令升空。（東部戰區微信公眾號）

盧沙野近年發言備獲關注，被封為「戰狼大使」。2021年6月15日，在接受法國《言論報》（l'Opinion）專訪時，他就曾表示，污衊中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。「西方習慣攻擊指責別人，從未為此付出過代價或遭到反擊。但這次中國反擊了，他們就覺得被侵犯了……他們不想讓中國和中國外交官發聲。」

他又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」有關言論引發各種熱議。