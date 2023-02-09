解放軍準備2027年攻台？ 駐法大使盧沙野：不放棄採取非和平手段
撰文：孫聖然
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美國高層官員上周四（2日）表示，解放軍已為2027年攻台做好準備。對此，中國駐法國大使盧沙野接受法國LCI電視台《觀天下》節目專訪時表示，「解決國家內部問題不需要入侵，中國政府始終願以和平方式解決台灣問題。」
美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）上周四在美國一間大學裡表示，中國軍隊已經為2027年「入侵」台灣做好準備，他亦明確指出，「入侵」並不一定會發生在2027年之前。
被問及上述言論是否有道理時，盧沙野表示，不存在所謂「入侵」，因為台灣是中國的一部分。解決國家內部問題是不需要「入侵」的，中國不會跑到國外去侵略其他國家。「但台灣是中國的一個省，中國政府始終願以和平方式解決台灣問題。」
盧沙野指，沒有明確的統一時間表。「但我們一定會採取一切手段完成祖國統一大業。我們始終堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針。」盧沙野還說，和平統一是首選。「但如果行不通，我們也不放棄採取非和平手段。」
盧沙野近年發言備獲關注，被封為「戰狼大使」。2021年6月15日，在接受法國《言論報》（l'Opinion）專訪時，他就曾表示，污衊中國外交是「戰狼外交」的人是懦夫。「西方習慣攻擊指責別人，從未為此付出過代價或遭到反擊。但這次中國反擊了，他們就覺得被侵犯了……他們不想讓中國和中國外交官發聲。」
他又強調，「戰狼」在中國是個褒義詞，指的是為國而戰的勇士。「既然有如此多的攻擊中國的『瘋狗』，我很榮幸得到『戰狼』的稱號，我們就是擋在祖國前面、為她而戰的戰士，就是要擋住攻擊中國的『瘋狗』的路。」有關言論引發各種熱議。