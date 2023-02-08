布林肯推遲訪華　駐法大使盧沙野：所謂訪問不合時宜、沒積極作用

中美氣球風波發生後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布無限期推遲訪華行程。中國駐法國大使盧沙野對此表示，目前訪問的氣氛並不適宜，「即便布林肯去了中國，也不會起到什麽積極作用。」



中美氣球風波發生後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布無限期推遲訪華行程。（AP）

盧沙野周一（6日）接受法國LCI電視台《觀天下》節目專訪，就中國無人飛艇、台灣問題、烏克蘭危機、中美關係等熱點問題接受採訪。

被問及對美國國務卿布林肯原本要訪問中國，最終卻因飛艇事件取消了訪問有何回應時，盧沙野稱，「中美雙方都沒有宣布兩國間有這樣或那樣的訪問。所以也就沒有推遲一說，不是嗎？」直到布林肯作出上述表態前，中方從未宣布他的訪華計劃。根據他的說法，他因氣象飛艇事件推遲了訪華行程。「但在我看來，所謂的訪問並不合時宜。」

盧沙野表示，因為近期美方進行了很多反華活動，包括軍事、科技、台灣等方面。例如，在軍事方面，美國糾集了日本和韓國等亞洲國家構建對抗中國的軍事包圍圈，在菲律賓增設軍事基地。最近，美國政府又進一步升級了對中國私營科技企業的封鎖制裁。

圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

盧沙野續指，在台灣問題上，美國加大了對台軍售力度。「美眾議院議長計劃4月竄訪台灣。這些都侵犯了中國的核心利益。中國政府已多次向美國政府和議會提出交涉，要求他們停止諸如此類的反華行徑，但他們依舊執迷不悟。」

盧沙野強調，即便布林肯去了中國，也不會起到什麽積極作用。他訪問的任務本應該是落實習近平主席和拜登總統在G20巴厘島峰會會晤中達成的重要共識，但在他訪問之前美國就打破了這些共識。「在我看來，這不是一個好時機。目前訪問的氣氛並不適宜。」