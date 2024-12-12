南京大屠殺87周年　過半數日本人學校停課　使館籲避免大聲說日語

中國今年發生多宗針對日本人的無差別襲擊事件，其中九一八事變93周年當日，深圳日本人學校一名男童上學途中遇刺身亡，更是令在華日僑人心惶惶。明日（13日）將是南京大屠殺87周年，為應對這一敏感日子，中國境內有過半數的日本人學校選擇停課，上海和北京則宣布改採網絡授課，以確保學生安全。



中央社今日（12日）引述日本駐上海的媒體相關人士報道，日本駐上海總領事館已於10月底預先通知，明日上海日本人學校改採網絡授課；北京日本人學校也已布採取網絡授課。目前，全中國已有7所日本人學校宣布會在當天停課，超過全中國日本人學校的一半。相關人士指出，這是安全對策的一環。

家中有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐受訪指出，深圳男童遇刺案至今已3個月，但許多家長仍相當擔憂。她表示，除了在特定日期的停課或改以線上課程安排外，她希望問題能夠從根本解決，讓在華日本人不再擔心受怕。

圖為上海日本人學校。（學校官網）

為提醒日本人在中國境內受到傷害，日本駐中國大使館上周五（6日）發布告示，指在與日本與中國歷史有關聯的日子裏，中國民眾的反日情緒特別容易高漲，因此日本人需要特別小心，外出時要時時注意周圍環境，並採取一切可能的安全預防措施。

告示又提到，近來中國各地無差別殺傷事件頻發，人們外出需要更加注意安全，高度警惕諸如可疑人員的靠近，並需要做好充分的預防措施，尤其是與多人同行或帶著兒童外出時要格外留意。

告示還提醒在中國的日本人要尊重當地風俗習慣，與當地人交往時要注意自己的言行舉止；且不要在戶外用「周圍人能聽到的音量」說日語，並避免與日本人同在時大聲喧嘩等引人注目的行為；且要避免穿著或攜帶一眼就可能被認為是日本人的衣服或物品等。

2024年9月19日，有民眾在深圳日本人學校外獻花（Reuters）

據早前報道，9月18日上午7時55分，深圳日本人學校一名10歲男學生在與家人步行上學途中，遭遇44歲男疑犯鍾某持刀行兇。

目擊者稱：「案發現場倒著一輛電動自行車，母子倆當時正騎車上學。女兒聽到在場人員感歎，男孩傷勢嚴重，可能是腹部被刀刺傷，腸子都露了出來。」陪同男童上學的母親則雙手沾滿大量鮮血，用中文喊叫：「我家的孩子到底做錯了甚麼」、「救救我」。

延伸閱讀：01實訪深圳日本人學校 獻花市民：身為中國人很想說聲對不起

不少群眾聚在一起討論事件。（蔡苡柔攝）

現場不少鮮花都附上獻花者留下的話語。（蔡苡柔攝）

獻花的群眾。（蔡苡柔攝）

事發後，深圳警方即時到場處置，鍾某被當場拘捕，受傷學生被立即送往附近醫院救治。男學生最終經搶救無效於翌日凌晨不幸離世。其後，深圳警方依法刑拘鍾某，並稱該案屬偶發個案，疑犯則有前科。

而在更早時的6月24日，江蘇蘇州亦發生持刀襲擊案，蘇州日本人學校校車當日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前斬人，中國籍職員胡友平被砍傷，26日因傷重離世。日本駐華大使館28日降半旗，並在微博發文向胡友平致敬。