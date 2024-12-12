李鐵案開庭近9個月未宣判　會否被判死刑？律師剖析

國家男子足球隊原主教練李鐵受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案，今年3月28日，在湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理。李鐵被控涉案金額過億，他當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。目前，距離一審開庭已過去近9個月但尚未宣判，有內地律師分析，李鐵被判無期徒刑的可能性較大。



李鐵貪案一審公開開庭審理，李鐵當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。（人民日報）

據《封面新聞》報道，一般人民法院審理公訴案件，應當在受理後二個月以內宣判，至遲不得超過三個月。對於可能判處死刑或者附帶民事訴訟的案件，以及有刑事訴訟法第一百五十八條規定情形之一的，經上一級人民法院批准，可以延長三個月；因特殊情況還需要延長的，報請最高人民法院批准。若涉及到案件補充偵查，檢察機關補充偵查完畢移送人民法院後，人民法院重新計算審理期限。

有內地律師表示，目前檢察機關指控李鐵涉嫌5項罪名，具體判決罪名還需要法庭結合案件事實及證據予以認定。如果檢察機關指控屬實，李鐵可能面臨數罪併罰，尤其是受賄罪涉及金額特別巨大，依法可以判處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，但考慮到李鐵已當庭認罪悔罪，法庭也會考慮這個情節量刑。

在紀錄片中，李鐵曾表示球員時期「最憎恨就是踢假球的人」。（影片截圖）

而對於不少球迷關注足壇反腐中，是否會有人被判處死刑。另外一名律師稱，李鐵被判處死刑或死刑緩期執行的可能性都比較低，無期徒刑可能性比較大，「從涉案金額和罪名來算，李鐵可能達到無期徒刑以上刑罰，但是實際處置過程中，法院還會綜合考慮他認罪認罰的態度，退贓的情況，以及有沒有自首、坦白、檢舉揭發、立功等情節。」

今年3月28日，湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理了李鐵受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案。檢察機關指控，李鐵在擔任男足國家隊主教練等職務期間受賄5089萬多元（人民幣，下同）；行賄給予他人100萬元；單位行賄方面涉案200萬元；非國家工作人員受賄方面收受2675萬元；對非國家工作人員行賄方面給予相關人員錢款3905萬多元。