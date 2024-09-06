國足慘吞日本7蛋　網民湧李鐵微博：想你了牢鐵，你怎做到只輸1球

周四（5日）舉行的2026世界盃亞洲區預選賽第三階段第一輪比賽上，中國隊作客以0-7大敗予日本隊，創下世盃外史上最大敗仗。比賽結束後，更有大量網民湧入前國足主帥李鐵的微博評論區，大呼「想你了鐵子」。



在國足慘吞日本七蛋後，李鐵微博評論區新增大量評論。（微博）

在國足慘吞日本七蛋後，李鐵微博評論區新增大量評論。（微博）

在國足慘吞日本七蛋後，李鐵微博評論區新增大量評論。（微博）

國足作客日本慘吞7蛋後，球員神情落寞。（微博）

中國足球隊。（路透社）

在國足慘吞日本七蛋後，李鐵微博評論區新增大量評論：

「想你了鐵子。」

「鐵子但凡你帶隊都不至於0:7。」

「鐵子，男足需要你 ​​​。」

「你當初怎麽做到只輸一球的啊。」

「牢鐵想你了，你確實有功。」

「貪就貪了吧，起碼你真幹事啊。」

「有你在這場球買下來了。」

「回來吧鐵子，沒人說國產教練不行。」

「你是怎麽只輸1球的。」

「給鐵子放出來吧，讓人家貪點吧。」



上屆世界盃亞洲區預選賽12強賽，李鐵率領的國足在第2輪與日本隊交手。儘管當時國足同樣全場被動，卻最終只是0-1惜敗。

李鐵貪案一審公開開庭審理，李鐵當庭認罪悔罪，法院擇期宣判。（人民日報）

李鐵是中國足球貪腐案中最受矚目的疑犯。（Getty Images）

在紀錄片中，李鐵曾表示球員時期「最憎恨就是踢假球的人」。（微博影片截圖）

2022年11月，李鐵涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。2023年8月，李鐵受賄案經湖北省人民檢察院指定，由咸寧市人民檢察院並案審查起訴。

2024年3月28日，湖北省鹹寧市中級人民法院一審公開開庭審理該案，咸寧市人民檢察院指控，2015年至2021年，李鐵受賄共計7764萬元人民幣，他與華夏俱樂部和卓爾俱樂部向相關人員行賄共計4205萬多元人民幣。檢察機關提請以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究李鐵的刑事責任。李鐵當庭表示認罪悔罪。