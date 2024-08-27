足壇貪腐案｜2前高管同日受審　一人曾被李鐵行賄100萬元

內地自2022年11月掀起足壇反腐風暴，如今已到收官審判階段。周二（27日），湖北省鹹寧市中級人民法院一審公開開庭審理了中國足球協會換屆籌備組原副組長、中國足球協會原秘書長劉奕受賄一案。同日，湖北省石首市人民法院一審公開開庭審理了中國足球協會裁判管理部原部長譚海受賄一案。其中，劉奕是涉入原國足主帥李鐵案的關鍵人物。



在1月9日央視專題片《持續發力 縱深推進》的第四集《一體推進「三不腐」》中，原足協主席陳戌源和李鐵等人現身「懺悔」。李鐵承認自己為謀求國足主帥職位，曾遊說卓爾俱樂部向陳戌源行賄200萬元（人民幣．下同），還向時任足協秘書長劉奕行賄100萬元。此後，李鐵與卓爾俱樂部以6000萬元簽下所謂合約，實際是來掩蓋權錢交易的本質。

而譚海曾是中超「金哨」，曾在2018年的足協機構改革調整中，出任當時新成立的中國足協裁判管理部部長，後擔任中國足協技術部部長。

劉奕是涉被李鐵行賄100萬元的關鍵人物。（資料圖片）

前金哨譚海。（資料圖片）

除了劉奕與譚海，中國足球協會戰略規劃部原部長戚軍受賄一案及成都市賽事運營中心原主任、成都市足球協會原專職副主席劉剛貪污、受賄、單位行賄一案，亦於周一（26日）分別在湖北省石首市人民法院及湖北省通城縣人民法院一審公開開庭審理。

自2022年11月李鐵被查開始，包括陳戌源以及國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才等10多名中高層幹部相繼落馬。從8月19日開始，多起足壇腐敗案件宣判。

在紀錄片中，李鐵曾表示球員時期「最憎恨就是踢假球的人」。（微博影片截圖）

其中19日，中國足球協會原副主席李毓毅受賄罪成，於湖北省荊州市中級人民法院一審判有期徒刑11年，並處罰金100萬元；對其受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫。

21日，中國足球協會職業聯賽理事會執行局原局長、中超聯賽有限責任公司原董事長馬成全，在湖北省崇陽縣人民法院一審以受賄罪判處有期徒刑10年6個月，並處罰金70萬元，以利用影響力受賄罪判處有期徒刑2年，並處罰金10萬元，決定執行有期徒刑11年3個月，並處罰金80萬元；對其受賄、利用影響力受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。