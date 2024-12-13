南京大屠殺87周年　日軍731部隊本部舊址重新開放　新罪證曝光

12月13日是南京大屠殺87周年，位於黑龍江哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館消息指，為進一步滿足公眾參觀需求，完善陳列館的多元展示與服務功能，歷經40天策劃、籌備、論證與布展，本部大樓將於第11個「國家公祭日」重啟對外開放。本次更新內容有兩項，一是原有「殉難者名單墻」恢復展出，二是推出《侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展》。該館副館長張陽表示，其中部分新罪證是對既往史料的重要補充，可為深入研究細菌戰提供支撐。



本次更新還原「老館」部分展示內容，重點恢復了「殉難者名單墻」。其位於七三一部隊本部大樓中心走廊1樓，總計製作3000個長方形石碑，刻錄了慘遭七三一部隊人體實驗與細菌戰的「殉難者」名單，並陳列於墻體兩側，形成莊嚴肅穆的殉難者長廊。

「殉難者名單牆」。（央視新聞）

布展前研究人員通過對「特別移送」原始檔案、日本憲兵審判材料及戰後「跨國取證」採訪口述等多元史料進行比對查閱研究與細致梳理，最終確定「殉難者名單」人數為2805名。其中，在七三一部隊「四方樓」慘遭人體實驗的受害者有1549名，涵蓋了有名有姓，有名無姓，有姓無名，事件關聯者四種情況，國籍包括了中國、蘇聯、蒙古和朝鮮。在中國南方地區慘遭侵華日軍細菌戰攻擊的中國受害者則有1256人。另有195個無名石碑一並陳列，以紀念沒有查找到的受害者。

另一方面，《侵華日軍細菌戰珍貴文物及史料特別展》位於本部大樓東側一樓區域，以見微知著的方式對日本軍國主義暴行進行紀實展示，集中了侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館近年來新搜集的具有代表性檔案、史料、文物、文獻出版物，總計2082件。副館長張陽稱，部分新罪證是對既往史料的重要補充，可為深入研究細菌戰提供支撐。

731部隊所使用的設備、儀器。（央視新聞）

731部隊所使用的設備、儀器。（央視新聞）

此外，展覽將展出20世紀20至40年代日本出版的多種醫學雜誌，總計347卷。其中，《軍醫團雜誌》是近代日本軍事醫藥學雜誌之一。經侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館與黑龍江外國語學院聯合整理與研究，發現了731部隊核心成員石井四郎、北野政次等撰寫的醫學論文，總計42篇。

研究人員金士成介紹，這些戰時出版的醫學雜誌，記載了大量731部隊成員發表的所謂「科研成果」，涉及炭疽、鼠疫等多種細菌性和病毒性疾病，表明日本戰時醫科大學、陸軍醫院及科研機構同731部隊存在業務往來與人員互動，揭露了日本醫學界服務侵華戰爭的本質。

醫學文獻中的731部隊史料。（央視新聞）

醫學文獻中的731部隊史料。（央視新聞）

醫學文獻中的731部隊史料。（央視新聞）

日本細菌戰與化學戰史料展出部分包括《侵華日軍遺棄化學武器傷害事件對日訴訟文件》、《日本侵華戰犯筆供》等。研究人員譚天介紹，日本遺棄化學武器中國受害者對日賠償訴訟材料共380冊，記錄了從立案、調查取證、庭審辯論到最終判決的全過程。

展出的還包括近年來該館征集與社會捐贈的文物，總計616件，包括軍刀、軍服、醫療器械、細菌炮彈、日軍勳章等。據了解，本次本部大樓重啟對外開放實現了本部舊址與新館陳列互為補充、互為佐證的規劃初衷，形成了新館、遺址、文物、檔案、口述多維度的立體化展示效果。