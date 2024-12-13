雙城論壇｜上海台辦主任等10人遭｢封殺｣無法來台　蔣萬安：遺憾

上海、台北城市論壇（雙城論壇）將於17日正式登場，現在傳出要隨團的上海市台辦新任主任金梅，以及9位陸媒記者遭陸委會封殺，不給許可證，連補件機會都沒有。



對此，台北市長蔣萬安今（13）日表示，對這樣的結果感到很遺憾。台北前市長郝龍斌則批評，「不是講大陸是專制國家嗎，我方怎麼做得比大陸還封閉保守，不是自詡自由民主嗎？」



2023年，台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇。（台北市政府提供）

據了解，雙城論壇原定上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，不過台北市府證實，上海市台辦新任主任金梅以及9位陸媒記者因陸委會「審核未過」，無法來台，且連補件的機會都沒有，形同「直接封殺」。

對此蔣萬安表示遺憾，「我去年就有說過，我率團到上海去參加雙城論壇受到很好的接待，市政交流也很順利。今年102人的上海團來台，希望能用同等待客之道讓全團來到台北，順利進行市政交流。今天這樣的結果我們很遺憾，我們要對台灣民主韌性有信心，開大門、走大路」。

台媒報道稱，此次封殺結果是陸委會在昨日晚上才緊急通知北市府，國民黨籍北市議員秦慧珠還爆料，今日從中國出發的先遣團一度拿不到簽證來台。

台北前市長郝龍斌：台灣做得比大陸還保守封閉

台北市前市長郝龍斌表示，陸委會做法是要斷絕兩岸交流，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回，他建議國民黨主導兩岸和平對話。

郝龍斌說，民進黨心態是不希望陸方來，只是不願意承擔破局責任。陸委會說軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦雙城論壇，「根本沒有軍演這回事！」

台北前市長郝龍斌。（張鈞凱攝）

他表示，在2016年前，一年來400萬大陸人，有比金梅層級高、甚至高階中共官員在台灣，也沒擔心國安，「但我方今天小鼻子小眼睛，包括陸生來台，就搞成統戰、國安的問題，甚至包括這次雙城論壇，刻意設路障，就是不希望跟大陸溝通交流。」

郝龍斌表示，看看美國總統當選人特朗普跟大陸國家主席習近平，都要見面交流，川普說「不光只跟友好者交流，競爭者更要交流」。只有交流才能減少誤會，不是應該要有同樣的心態。用任何理由，阻礙交流，阻礙雙城論壇，讓大陸人不能來台灣，除了凸顯我方無信心外，沒有任何好處。

郝龍斌質疑，現在台灣人到大陸，大陸沒有像我方這樣設限，我方官員或百姓到大陸都沒有被設限。「不是講大陸是專制國家嗎，我方怎麼做得比大陸還封閉保守，不是自詡自由民主嗎？怕人家統戰，我方等於給了大陸統戰最好的機會跟理由，就是不讓陸方人員來。」

郝龍斌認為陸委會做法是要斷絕兩岸交流，目前剩下兩個地方的官方溝通管道，中央層級被已讀不回。他強調，民進黨抗中保台，在美國特朗普上任後，已經撐不下去。兩岸交流是擋不住的。

上海台辦主任金梅 台媒指熟悉台灣事務

上海台辦主任金梅熟悉台灣事務。（網絡圖片）

《聯合報》稱，上海台辦主任金梅熟悉台灣事務，曾於2009年8月，任上海市民族和宗教事務委員會副主任；2015年5月，任上海市閔行區區委常委、統戰部長；2016年12月，任上海浦東新區區委常委、統戰部長；2021年2月，任上海市浦東新區區委常委、上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任，負責國際旅遊度假區工作。

《聯合報》報道稱，金梅擔任上海浦東新區區委常委、統戰部長期間，曾分管對台工作，並多次親赴在滬台企考察，關心台商經營狀況，對台灣事務熟悉。2018年8月，金梅以浦東新區常委身分走訪日月光集團，關心台企生產經營狀況。2021年2月，金梅還曾與浦東新區台辦副主任錢月明等人至永和豆漿（永和食品公司）考察。