為換周杰倫演唱會門票　24歲女暪男友陪睡陌生人5次　結局極慘烈

先前天王周杰倫演唱會剛落幕，由於黃牛實在太猖獗，導致門票相當搶手。



10日一名女網友就無奈發文，表示自己為了看周杰倫演唱會，接受一名陌生男子的提議「陪睡」，結果到演唱會當天竟然被放飛機，令她相當無言：「我真的會詛咒你一輩子，這樣欺騙人的感情，你會下地獄。」

台女為看周杰倫演唱會竟瞞男友「出賣肉體換門票」 結局極慘烈（01製圖）

還一共陪了5次「該發生的都發生了」 點圖放大看原文全文：

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一名女網友在Zuvio論壇發文，她透露自己是在2000年出生的，從小到大都聽周杰倫的歌：

他佔據了我從童年到出社會的音樂庫，我是真的很喜歡很喜歡周杰倫。

不過相當無奈的是，這次演唱會的熱度甚鉅，使她根本沒機會搶到票，於是便在網絡上徵票，希望還有機會一睹周杰倫的風采。

發文者表示，徵票文才發出去不到5分鐘，就收到一名陌生男子的訊息，對方表明願意以原價售票，但代價就是要一起睡覺：

這件事真的讓我掙扎了非常非常久，因為我其實是有男朋友的，要我背著男朋友做這件事，我一開始是真的沒辦法跨過那一步。

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但最後她還是去了。

發文者表示，在演唱會前一共陪了對方5次，該發生的都發生了，她還動了一點感情，但沒想到的是，劇情在演唱會當天急轉直下，等到她要聯繫對方時，卻發現對方已經不見了，令她相當無言：

恭喜我自己，我被放飛機了，我真的會詛咒你一輩子，這樣欺騙人的感情，你會下地獄。

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