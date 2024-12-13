《黑神話：悟空》未獲年度遊戲　TGA微博遭內地網民出征斥野雞獎

2024年全球電子遊戲界盛事「遊戲大獎」（The Game Awards, TGA）今（13）日上午揭曉，中國3A大作《黑神話：悟空》奪得「最佳動作遊戲」及「玩家之聲」兩項大獎。然而，「最佳年度遊戲」最終由《宇宙機器人》奪得，引發部分內地網民不滿，湧入TGA官方微博留言批評。



由內地遊戲開發商遊戲科學（Game Science Studio）耗時5年打造的《黑神話：悟空》，以其高品質製作和東方神話題材備受全球關注，在本屆TGA中入圍包括「最佳年度遊戲」、「最佳遊戲指導」、「最佳美術指導」、「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」共5項大獎。當《黑神話：悟空》被宣布獲得「最佳動作遊戲」時，內地遊戲社群一片歡騰，官媒央視也發文祝賀，稱其彰顯了中國遊戲的實力。

首席遊戲策劃江柏村在領獎時以中文發表感言：「非常榮幸能夠獲得這個獎項，感謝每一位玩家，是你們的支持，讓一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在這樣的舞台上綻放光彩。」

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然而，當「最佳年度遊戲」由《宇宙機器人》奪得後，部分內地網民表達強烈不滿。他們湧入TGA官方微博洗版留言，批評獎項結果不公，有人更稱TGA為「野雞獎」，表示「歐美獎就是不會給中國」。也有網民認為，事前評論普遍看好《黑神話：悟空》奪得年度遊戲，最終結果令人失望。

但在批評聲中，也有不少理性觀點。有網民認為，《黑神話：悟空》斬獲兩項大獎已經證明中國遊戲的實力，未來發展可期；也有人指出，每部入圍作品各有亮點，獎項頒給誰都無可厚非。更多玩家則表示，今年能見證多元風格的遊戲爭奇鬥艷，對玩家而言是一次幸運的經歷。

目前，《黑神話：悟空》已成為中國遊戲走向國際的標誌性作品，能否再接再厲推出更多佳作，仍待市場檢驗。