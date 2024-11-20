TGA 2024入圍名單　黑神話：悟空、黃金樹幽影等大作　誰才是最佳

很快的，一年一度被譽為遊戲界奧斯卡典禮的「The Game Awards」遊戲大獎，又將到來，本屆大會預定將在台灣時間 12 月 13 日的上午盛大舉行，在大家的熱烈期待之下，主辦單位於昨日（19 日）公開了入圍名單，並同步開放玩家投票。



相較於去年的「神仙打架」，今年的 TGA 算是小年，不過 GOTY（年度最佳遊戲）的入圍包含：《宇宙機器人》、《小丑牌 Balatro》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII 重生》、《暗喻幻想 ReFantazio》，誰能奪下 GOTY 還真的不好說。

2024 年度遊戲大獎（The Game Awards 2024）完整入圍名單

+ 6

年度最佳遊戲（Game of the Year，GOTY）：

《宇宙機器人》

《小丑牌 Balatro》

《黑神話：悟空》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Final Fantasy VII 重生》

《暗喻幻想 ReFantazio》



最佳遊戲導演：

《宇宙機器人》

《小丑牌 Balatro》

《黑神話：悟空》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Final Fantasy VII 重生》

《暗喻幻想 ReFantazio》



最佳敘事：

《Final Fantasy VII 重生》

《人中之龍 8》

《暗喻幻想 ReFantazio》

《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

《沉默之丘2：重製版》



最佳美術指導：

《宇宙機器人》

《黑神話：悟空》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《暗喻幻想 ReFantazio》

《Neva》



最佳遊戲音樂：

《宇宙機器人》

《Final Fantasy VII 重生》

《暗喻幻想 ReFantazio》

《沉默之丘2：重製版》

《劍星》



最佳音效設計：

《宇宙機器人》

《決勝時刻：黑色行動 6》

《Final Fantasy VII 重生》

《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

《沉默之丘2：重製版》



最佳表演：

Briana White 飾演 Aerith Gainsborough（Final Fantasy VII 重生）

Hannah Telle 飾演 Max Caulfield（奇異人生：雙重曝光）

Humberly Gonzalez 飾演 Kay Vess（星際大戰：亡命之徒）

Luke Roberts 飾演 James Sunderland（沉默之丘2：重製版）

Melina Juergens 飾演 Senua（地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇）



最佳無障礙創新：

《決勝時刻：黑色行動 6》

《暗黑破壞神 4：憎恨之軀》

《闇龍紀元：紗障守護者》

《波斯王子：失落王冠》

《星際大戰：亡命之徒》



年度遊戲影響力：

《Closer the Distance》

《INDIKA》

《Neva》

《奇異人生：雙重曝光》

《地獄之刃 2：賽奴雅的傳奇》

《Tales of Kenzera: ZAU》



最佳運營遊戲：

《天命 2：最終形態》

《暗黑破壞神 4：憎恨之軀》

《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》

《要塞英雄》

《絕地戰兵 2》



最佳社群經營：

《柏德之門 3》

《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail》

《要塞英雄》

《絕地戰兵 2》

《無人深空》



最佳獨立遊戲：

《動物井》

《小丑牌》

《羅蕾萊和雷射眼》

《Neva》

《UFO 50》



最佳獨立新作：

《動物井》

《小丑牌》

《莊園領主》

《Pacific Drive》

《勇敢小騎士》



最佳手機遊戲：

《劍與遠征：啟程》

《小丑牌》

《Pokemon Trade Card Game: Pocket》

《鳴潮》

《絕區零》



最佳 VR／AR 遊戲：

《Arizona Sunshine Remake》

《阿斯嘉之怒2》

《蝙蝠俠：阿卡漢之影》

《重金屬：地獄歌手VR》

（Metal: Hellsinger VR）

《戰慄深隧 覺醒》（Metro Awakening）



最佳動作遊戲：

《黑神話：悟空》

《決勝時刻：黑色行動 6》

《絕地戰兵 2》

《劍星》

《戰鎚 40K：星際戰士 2》



最佳動作／冒險遊戲：

《宇宙機器人》

《波斯王子：失落王冠》

《沉默之丘 2》重製版

《星際大戰：亡命之徒》

《薩爾達傳說 智慧的再現》



最佳角色扮演遊戲：

《龍族教義 2》

《艾爾登法環 黃金樹幽影》

《Final Fantasy VII 重生》

《人中之龍 8》

《暗喻幻想 ReFantazio》



最佳格鬥遊戲：

最佳格鬥遊戲（thegameawards）

《七龍珠電光炸裂！ZERO》

《碧藍幻想 Versus -RISING-》

《Marvel vs. Capcom 格鬥合集：大型電玩經典》

《多元宇宙大亂鬥》

《鐵拳 8》



最佳家庭遊戲：

《宇宙機器人》

《碧姬公主表演時刻！》

《超級瑪利歐派對 空前盛會》

《薩爾達傳說 智慧的再現》

《勇敢小騎士》



最佳模擬／策略遊戲：

《神話世紀：重述》

《冰封龐克 2》

《國津神：女神之道》

《莊園領主》

《聖獸之王》



最佳運動／競速遊戲：

《F1 方程式賽車 24》

《FC 25》

《2K25》

《職業網球大聯盟 2K25》

《WWE 2K24》



最佳多人遊戲：

《決勝時刻：黑色行動 6》

《絕地戰兵 2》

《超級瑪利歐派對 空前盛會》

《鐵拳 8》

《戰鎚 40K：星際戰士 2》



最佳改編：

《奧術 英雄聯盟》

《異塵餘生》

《Knuckles》

《人中之龍》

《古墓奇兵：蘿拉·卡芙特傳奇》



最受期待遊戲：

最受期待遊戲（thegameawards）

《死亡擱淺 2：冥灘之上》

《羊蹄戰鬼》

《俠盜獵車手 6》

《密特羅德究極 4：穿越未知》

《魔物獵人 荒野》



年度內容創作者：

CASEOH

ILLOJUAN

TECHNO GAMER

ZTYPICAL GAMER

兔田佩克拉



最佳電競遊戲：

《絕對武力 2》

《Dota 2》

《英雄聯盟》

《無盡對決》

《特戰英豪》



最佳電競選手：

33

Aleksib

Chovy

Faker

Zywoo

Zmjjkk



最佳電競戰隊：

Bilibili Gaming《英雄聯盟》

GEN.G《英雄聯盟》

NAVI《絕對武力》

T1《英雄聯盟》

Team Liquid《Dota 2》



TGA 2024 目前也已開放玩家投票，立即點選官方連結進行投票：https://www.thegameawards.com/nominees

延伸閱讀：拆解史上最貴遊戲機PS5 Pro GPU性能飆升 記憶體增至18GB有驚喜（點擊連結看全文）

+ 14

延伸閱讀：《黑神話：悟空》PS5實體版即將登場賣這個價錢 Xbox版也要來了（點擊連結看全文）

+ 7

延伸閱讀：

為何神作《奧術》僅有兩季？Riot Games 創辦人親曝：「因為我們還有其他故事要說！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】