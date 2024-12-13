TGA 2024遊戲大獎Faker蟬聯最佳選手　《黑神話：悟空》獲兩獎

年度遊戲頒獎禮The Game Awards（TGA）香港時間周五（13日）早上舉行，頒發多個遊戲獎項，當中《英雄聯盟》（League of Legends）、韓國知名選手Faker（李相赫）及他所屬的戰隊T1橫掃電競相關獎項；《黑神話：悟空》則獲年度動作遊戲獎。

T1亦已出發到巴黎，準備出戰周日（15日）的紅牛表演賽，賽事設立不少有趣賽制。



The Game Awards獲譽為遊戲界奧斯卡，在2022年就創下跨平台逾1億觀眾數的紀錄。2024年TGA在美國洛杉磯舉行，頒發多個獎項。

當中與電競有關的三大獎項，包括年度最佳電競遊戲、年度最佳運動員、年度最佳隊伍，得獎者都與《英雄聯盟》有關，LoL獲頒年度最佳電競遊戲，年度最佳運動員則由韓國選手Faker蟬聯，他在上月的《英雄聯盟》世界大賽決賽，在關鍵時刻挺身而出，助T1成功衛冕，同時獲頒決賽MVP；他所屬的戰隊T1則獲選為年度最佳隊伍。

Faker李相赫領T1在LoL世界大賽連霸。（Flickr/lolesports）

韓國《英雄聯盟》聯賽LCK將在1月中展開新賽季，T1則會在周日率先在巴黎參加紅牛主辦的表演賽Red Bull League of Its Own，屆時將連續與5支歐洲戰隊對戰，包括Karmine Corp、NNO Old、G2、Gentle Mates及Los Ratones，首場比賽將會在香港時間晚上10:15展開，中間亦會有1對1的表演賽，屆時網上設免費直播，亦有華語直播。

直播連結：英語頻道華語頻道

賽事亦為T1設下特別規則，包括第一場對NNO的比賽，將採取「天譴選角（Nemesis Ｄraft）」，即由對手NNO為T1選角；另外，首3場賽事T1選手都會換位作賽，不會出任本身的位置，在最後兩場（對G2和KC）的其中一場也會換位。

T1去年亦有參加Red Bull League of Our Own表演賽。（Red Bull Content Pool）

T1日前已出發到巴黎，當中包括新上路選手Doran（崔玄準），而剛完成基礎軍事訓練的輔助Keria（柳岷析）則未克隨隊，由T1前上路、現為直播主的Untara（朴義真）頂替。由於比賽會一直打到法國時間韓國時間約早上7時，去年T1選手參賽時就被拍到在比賽期間不停睡着，今屆相信也會成為大型「釣魚」現場。

《黑神話：悟空》在TGA連奪兩獎。

另外，今夏推出時在全球掀起熱潮的中國3A大作《黑神話：悟空》，也獲選為年度最佳動作遊戲。《黑神話：悟空》由內地遊戲開發商遊戲科學開發及發行，改編自名著《西遊記》，當時推出首一個月全球銷量突破2000萬份，成為2024年遊戲平台Steam最暢銷遊戲之一，《黑神話：悟空》也贏得「玩家之聲」，即公眾投票獎項；同時也入圍年度最佳遊戲、最佳藝術指導、最佳遊戲指導。

TGA年度最佳遊戲由Sony Interactive Entertainment的《Astro Bot宇宙機器人》奪得，同時獲得最佳遊戲指導、最佳動作冒險遊戲及最佳家庭遊戲；最佳故事及最佳美術指導則由《暗喻幻想Metaphor: ReFantazio》贏得。