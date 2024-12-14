台藝人性侵女造型師、編劇　有受害者案發時僅14歲　申請假釋遭拒

台灣藝人秦偉因性侵3名女子，先後各遭判刑4年定讞入監，在台中監獄服刑迄今，他第三次申請假釋，法務部矯正署審查後認為尚未達悛悔有據程度，駁回假釋案。



據了解，台藝人秦偉是在2016年間被一名女造型師指控涉嫌性侵，案情如滾雪球般越滾越大，多名女子接連跳出來指控，其中年紀最小者，受害時年僅14歲。



2016年，有女造型師出面指控秦偉2010年7月邀她到北市信義區的住處做造型，然後請她到房間挑衣服，卻將她壓制在床上，她雖拉住褲子抵抗大喊「不要」，但秦偉卻說「不要就是要」加以性侵。

另名女編劇控訴秦偉用談偶像劇劇本為由邀約到住處，她一進客廳就被秦偉脫褲性侵。還有1名女子2012年初加入秦偉臉書粉絲專頁，與秦偉私下用臉書訊息互動聊天，不料秦偉邀約她吃飯後，就誘騙她回家性侵。

台北地檢署調查後，認定8名女子遭秦偉性侵，有2人未成年，年紀最小僅14歲，起訴秦偉並累計求刑41年。但其中5名被害人指控部分，法院認為秦偉罪證不足，判決無罪確定。檢察官以秦偉涉犯3件性侵案，聲請定應執行刑，台灣高等法院2021年2月裁定秦偉應執行徒刑7年8月確定。

秦偉日前第3度申請假釋，法務部矯正署假釋審查委員會依據秦偉在監表現、矯正教化等情狀，並參考假釋審核評估量表，經綜合考量其悛悔情形後，認為秦偉不符假釋要件，決議不予許可假釋，依規定，秦偉可在明年初再提申請。