非法收受財物逾2.61億元　陜西省政協主席韓勇受賄案一審

全國政協人口資源環境委員會原副主任、陜西省政協原黨組書記、主席韓勇，涉嫌受賄逾2.61億元（人民幣，下同），廣西南寧市中級人民法院周四（12月12日）一審公開開庭審理該案，韓勇當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。



韓勇受賄案一審。（央視新聞）

南寧市人民檢察院起訴指控，1993年至2023年，韓勇利用擔任吉林省松原市人民檢察院黨組書記、檢察長，吉林省人民檢察院黨組成員、副檢察長，吉林省紀委副書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長、副書記，陜西省政協黨組書記、主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、幹部任用等事項上謀取利益，直接或通過他人非法收受財物折合人民幣逾2.61億元。檢察機關提請以受賄罪追究韓勇的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，韓勇及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，韓勇進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

韓勇受賄案一審。（央視新聞）

公開資料顯示韓勇生於1956年10月，吉林九台人，1974年6月參加工作，1976年4月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。

2023年10月19日，中央紀委國家監委網站發布消息，韓勇涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。韓勇也成為中共二十大以來落馬的第3個正部級「老虎」。

今年4月22日，韓勇被開除黨籍，取消退休待遇，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。他被指將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、幹部任用、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

韓勇。（網上圖片）

他還被指「政治意識淡漠，不敢擔當鬥爭，結交政治騙子、搞政治投機」、「賣官鬻爵」、「違規低價購房」、「違規干預和插手執紀執法活動」等。

值得一提的是，韓勇在陜西省政協任職期間，曾任中央掃黑除惡第10督導組組長、第20督導組組長。2019年，韓勇帶隊進駐雲南，督辦內地著名惡霸罪犯孫小果涉黑案。