海康威視5子公司終止與新疆地方政府合約　去年美國列貿易黑名單

中國監視器設備龍頭公司海康威視於昨日（13日）在提交給深圳證券交易所的文件中宣布，該公司位於新疆的五家子公司將終止與當地政府的合約維護服務。這五家公司去年被美國商務部列入貿易黑名單。



據路透社報道，終止合約的五家公司位於新疆的烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及的項目為平安城市PPP項目，該項目是政府與私營部門之間的合作合約，得標於2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

這五家公司分別是烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐及洛浦海視鼎鑫。海康威視在文件中指出，這些子公司將停止業務運營。

儘管文件中未明確指出合約終止的原因，但這五家公司均因被指涉嫌協助壓迫新疆穆斯林而被美國商務部列入貿易黑名單。值得注意的是，早在2019年，海康威視本身就已被列入出口管制實體清單。

早在2019年，海康威視本身就已被列入出口管制實體清單。（路透社）

此外，海康威視在10月透露，正進行大規模的組織調整，計劃大幅縮減地方研發部門，預計裁員超過1000人。今年上半年，海康威視的政府部門業務收入出現赤字，主要原因為地方財政不佳。

在最新的財報中，海康威視提到，2024年上半年中國國內市場需求偏弱，行業分化明顯，而海外市場則整體平穩，部分地區衝突持續，主要經濟體之間的貿易摩擦增多，這些都考驗著公司的全球經營及合規治理能力。