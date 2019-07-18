華為中興被指將列台公務禁購黑名單　台中急撤大陸海康威視監視器

台媒《自由時報》18日報道稱，在台灣，行政院和總統府國安會已達成共識，華為、中興通訊、海康威視（Hikvision）這3家大陸廠商，將列入台灣公務機關禁止採購的資通訊產品黑名單。 同一日還爆出，台中市有多處地下道裝設的監視器為海康威視監視系統。對此，台中市政府表示，一個星期內將汰換該產品。

華為被指有解放軍背景。（資料圖片）

台公務禁購黑名單曝光：華為上榜

《自由時報》在報道中稱，蔡英文政府擴大禁止公務機關採購中國等危害國家資通安全產品，近期將由行政院正式核定。其中華為具大陸解放軍背景、中興通訊曾參與美國網絡間諜活動、海康威視生產的監視器參與監控新疆維吾爾族人，被認為列入禁止採購清單「沒有疑義」。

報道還提到，聯想集團由中國科學院投資成立，但目前屬國際公司，有荷蘭商背景，在台分支機構名為「荷蘭商聯想股份有限公司」，是否列入禁止採購黑名單，將另行專案研議。

對此，行政院發言人Kolas在18日回應稱，這不是定案，政務委員龔明鑫有召集會議討論，但名單還沒有出爐。據悉，行政院從本星期起由龔明鑫召開跨部會會議，審查可能的清單，預定以兩星期的時間就各部會提報的清單進行過濾與審查。

台中市議員要求政府清查海康威視監視器系統。（黃守達 Facebook）

台中市地下道出現海康威視監視器

另據中央社18日報道，台中市議員黃守達、江肇國接獲民眾陳情，指出台灣大道民權路、英才路、五權路、美村路、忠明南路等處地下道的監視器，是海康威視製造，由台中市建設局裝設。

黃守達表示，海康威視在大陸有參與社會信用制度與天網制度，也為新疆「再教育營」提供監控技術。他強調，海康威視被控蒐集中國數億人口的臉孔資料，有非常惡劣的人權紀錄，對全球資安造成危害，要求市府全面清查，黑名單廠商逐步更換。

江肇國就指出，建設局自2012年起就陸續在地下道裝設監視系統，原本未使用大陸品牌，但之後遇損壞需汰換時，因標案只考慮硬體規格，沒有限定品牌，所以陸續被換成了海康威視的產品。

新疆再教育營內，不少監視設備據報都是海康威視及大華技術的產品。（網上圖片）

二人要求市府，面對大陸的滲透不能毫無危機意識，應針對現有設備做全面性的清查，並汰換、禁用這些有疑慮的大陸產品。

台中市建設局回應稱，海康威視直到今天（18日）為止，並未被列入黑名單，當時廠商找產品時依據功能規格，但契約中明訂，不能使用大陸的產品，廠商沒注意到廠牌誤用，將要求廠商在一個星期內全面汰換，全市地下道也會全面清查。

（綜合報道）