中國經濟年會在京舉行　中財辦副主任韓文秀料今年中國經濟增約5%

周六（14日），中國國際經濟交流中心舉行2024—2025中國經濟年會，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀表示，今年中國國內生產總值預計增長5%左右。國家發展改革委副主任趙辰昕則表示，要穩住樓市股市，要深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市的卡點堵點。



韓文秀表示，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，中國經濟發展所面對的外部壓力加大，內部困難增多。他認為，經濟社會發展主要預期目標即將順利實現，預計今年我國經濟增長5%左右，對全球經濟增長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2萬億美元以上。

展望2025年，韓文秀認為將實施更加積極有為的宏觀政策，即實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發生了重大變化。他表示，這有利於加大逆周期調節力度，更好應對經濟運行中的不穩定、不確定因素，為實現全年目標任務提供強有力的政策支撐。這些政策新提法的背後，有很高的含金量，具體方案將在全國兩會登台亮相。

韓文秀還表示，2025年要提高財政赤字率，增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券，加大財政支出強度，確保對經濟增長形成有利拉動。另外，他提到要使市場在資源配置中起決定性作用，防止對微觀主體活動的不當干預；必須統籌好有效市場和有為政府的關係，形成「既放得活又管得住」的經濟秩序等。

中國國際經濟交流中心舉行2024—2025中國經濟年會，韓文秀表示，要使市場在資源配置中起決定性作用，防止對微觀主體活動的不當干預。（央視新聞）

趙辰昕則在會上表示，要穩住樓市股市。持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力，合理控制新增房地產用地供應。並要盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作，推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度。深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市的卡點堵點，增強資本市場制度的包容性、適應性。

趙表示，明年要深入貫徹落實黨中央關於經濟工作的決策部署，堅持問題導向，目標導向，錨定既定目標任務，敢於攻堅克難，持續狠抓落實，紮紮實實把工作做好。

具體包括，全方位擴大國內需求，實施提振消費專項行動，加力擴圍實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」的項目；推動標志性改革舉措落地見效，制定全國統一大市場建設指引，開展規範涉企執法專項行動；深入推進更高水平的對外開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權；穩住樓市股市，持續用力推動房地產市場止跌回穩；加快發展方式綠色轉型，加快「沙戈荒」新能源基地建設。