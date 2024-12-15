深圳灣豪宅爆炸38歲墮亡女告別式取消　市民獻花掛橫額：真相何在

12月11日下午，深圳灣悅府二期一個高層豪宅單位發生爆炸事件，事故造成1人死亡，網傳影片顯示一名坐在爆炸單位陽台邊的女性墮樓死亡。



內媒《紅星新聞》指死者為一名38歲女子。報道又指，死者的告別儀式原定昨日（14日）在深圳市殯儀館舉行，後來被取消。



網傳影片顯示一名坐在爆炸單位陽台邊的女性墮樓死亡。（截圖）

現場還掛有橫額，橫額上寫道：「真相何在？何時告別？我們都在等」。（影片截圖）

市民到事發大廈下方獻花悼念，現場有警方架設鐵馬。（影片截圖）

據微博流傳影片及網上消息，有市民昨日到事發大廈樓下獻花悼念，現場有警方架設鐵馬。

現場還掛有橫額，橫額上寫道：「真相何在？何時告別？我們都在等」。

有疑似女住戶質疑，在爆炸發生前2小時，有業主已經因為聞到味道，懷疑煤氣洩漏，於是通知物業管理公司。（影片截圖）

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微博流傳影片又顯示，有疑似女住戶質疑，在爆炸發生前2小時，有業主已經因為聞到異味，懷疑煤氣洩漏，於是通知物業管理公司。物業管理公司方面派出人員檢測，他們同樣聞到異味，但因為探測儀未有檢測出異樣就離開現場。該女住戶又質疑，物業管理公司擁有28C單位（死者所住單位）的大門密碼，但沒有進屋檢查。

據早前報道指，死者1986年出生於湖北省，之後從湖北來到深圳，前些年，她已成功落戶深圳，原本一個多月後，死者將迎來她39週歲的生日，卻遇上了令人遺憾的意外。

《新京報》報道，現場救援人員指，經初步排查，起火點位於該住宅樓28層C戶附近，起火原因為燃氣爆炸，爆炸原因仍在排查。受波及的樓層主要為27層，28層、29層、30層和31層。