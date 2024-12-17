駐日大使警告：宣揚｢台灣有事日本有事｣即侵犯中國主權　阻撓統一

駐日本大使吳江浩接受日媒《讀賣新聞》專訪，針對台海局勢與日方相關言論發出嚴正警告，強調「台灣過去、現在與將來都不是一個國家」，台灣問題是中國內戰遺留的內部事務，不容外部勢力干涉。吳江浩直言，宣揚「台灣有事就是日本有事」或鼓吹「保衛台灣」，已構成對中國主權的侵犯。



吳江浩在專訪時表示，「在實現中日邦交正常化的過程中，台灣問題就是一個重大的原則問題。《中日聯合聲明》等政治文件作出明確規定，構成中日關係的重要政治基礎，是不容觸碰的紅線。」

駐日本大使吳江浩稱，宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓噪「保衛台灣」，就是在侵犯中國主權。（中國駐日本大使館官網）

他進一步指出：「近來有些日本媒體和民眾似乎把台灣當成了一個『國家』，質疑『中國為什麼要欺負台灣』？必須講清楚的是，台灣過去、現在與將來都不是一個國家，台灣問題本質是中國內戰的遺留問題，是中國的內部事務，不容任何外部干涉。」

針對外界關注的台海安全問題，吳江浩強調，解放軍的軍事行動是針對「台獨分裂勢力」的震懾，也是對「外部勢力干涉」的警告，「台獨勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝著實現完全統一的目標努力。」

2022年3月22日，蔡英文與日本故首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視訊對談。安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。（台總統府供圖）

此外，吳江浩對日本部分人士的言論發出警告：「日方一些人同台獨勢力高調勾連，宣揚『台灣有事就是日本有事』甚至鼓噪『保衛台灣』，這本身就是在阻撓中國統一，就是在侵犯中國主權。如果非要走這條路，後果可想而知。」

吳江浩最後強調，「如果日方真正關心台海和平穩定，就應當與台獨分裂勢力徹底劃清界限。」並表示這一問題事關中日兩國的未來。