籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」　謝鋒：新冷戰打不得也打不贏

周二（17日），第十五輪中美工商領袖和前高官對話圓桌會議在美國華盛頓舉行。中國駐美國大使謝鋒應邀在會議上發表主旨講話，他指出，中美關系站在新的歷史起點上，何去何從牽動世界目光。面對不確定性，中美關係存在三大確定因素；又呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏。



謝鋒指出，面對不確定性，中美關係存在三大確定因素。一是中美關係的歷史經驗和教訓是確定的。歷史反覆證明，中美合作能夠辦大事，中美沖突將是大災難。如果兩國做夥伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關系就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關系就會遭遇波折甚至倒退。

二是中美關系互利共贏的本質是確定的。中美利益早已深度交融，兩國貿易不僅豐富了美消費者選擇，還降低了生活成本；中國投資不僅拉動美就業，還助力當地經濟發展。雙方應發揮互補優勢做大合作蛋糕，讓各自的成功成為彼此的機遇而非挑戰，讓雙方的發展成為彼此的助力而非阻力。

三是中國的戰略意圖和對美政策是確定的。中國始終集中精力做好自己的事情，讓中國人民過上更好生活，為世界可持續發展作出更大貢獻。中方始終保持對美政策的穩定性和連續性，致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關系的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

第十五輪中美工商領袖和前高官對話圓桌會議由中國國際經濟交流中心和美國商會共同舉辦，中美工商和戰略界代表50多人參加。（央視新聞）

謝鋒還呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，從一點一滴的具體事情做起，為中美關係發展注入更多確定性。一要讓樹立對彼此正確認知成為中美雙方的集體意識。讓兩國社會堅信，「修昔底德陷阱」不是歷史宿命，「新冷戰」打不得也打不贏。

二要讓加強對話溝通和交流交往成為中美雙方的共同選擇。兩國關係越是緊張之際，就越是各種虛假信息叢生之時，越需要兩國人民敞開心扉，通過對話溝通、交流交往消除誤解誤判。既不要作壁上觀、等待觀望，也不要因為一些所謂「政治正確」而猶豫退縮。

三要讓妥善管控分歧成為中美雙方的共同主張。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。要尊重彼此核心利益和重大關切，以建設性方式妥善管控分歧，讓消極因素越減越少。

四要讓拓展互利合作成為中美雙方的主流追求。中共二十屆三中全會及近期出台的系列重要舉措釋放出改革不停頓、開放不止步的強烈信號。中國的高質量發展將為世界各國發展提供更多新機遇，分享更多發展紅利，為中美經貿合作提供更廣闊空間。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家，合作才是中美最好的、唯一的選擇。