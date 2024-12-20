籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」 謝鋒：新冷戰打不得也打不贏
周二（17日），第十五輪中美工商領袖和前高官對話圓桌會議在美國華盛頓舉行。中國駐美國大使謝鋒應邀在會議上發表主旨講話，他指出，中美關系站在新的歷史起點上，何去何從牽動世界目光。面對不確定性，中美關係存在三大確定因素；又呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏。
謝鋒指出，面對不確定性，中美關係存在三大確定因素。一是中美關係的歷史經驗和教訓是確定的。歷史反覆證明，中美合作能夠辦大事，中美沖突將是大災難。如果兩國做夥伴、做朋友，求同存異、彼此成就，中美關系就能夠得到長足發展。如果把對方當對手、當敵人，惡性競爭、互相傷害，中美關系就會遭遇波折甚至倒退。
二是中美關系互利共贏的本質是確定的。中美利益早已深度交融，兩國貿易不僅豐富了美消費者選擇，還降低了生活成本；中國投資不僅拉動美就業，還助力當地經濟發展。雙方應發揮互補優勢做大合作蛋糕，讓各自的成功成為彼此的機遇而非挑戰，讓雙方的發展成為彼此的助力而非阻力。
三是中國的戰略意圖和對美政策是確定的。中國始終集中精力做好自己的事情，讓中國人民過上更好生活，為世界可持續發展作出更大貢獻。中方始終保持對美政策的穩定性和連續性，致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關系的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。
謝鋒還呼籲美工商和戰略界不懼「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，從一點一滴的具體事情做起，為中美關係發展注入更多確定性。一要讓樹立對彼此正確認知成為中美雙方的集體意識。讓兩國社會堅信，「修昔底德陷阱」不是歷史宿命，「新冷戰」打不得也打不贏。
二要讓加強對話溝通和交流交往成為中美雙方的共同選擇。兩國關係越是緊張之際，就越是各種虛假信息叢生之時，越需要兩國人民敞開心扉，通過對話溝通、交流交往消除誤解誤判。既不要作壁上觀、等待觀望，也不要因為一些所謂「政治正確」而猶豫退縮。
三要讓妥善管控分歧成為中美雙方的共同主張。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。要尊重彼此核心利益和重大關切，以建設性方式妥善管控分歧，讓消極因素越減越少。
四要讓拓展互利合作成為中美雙方的主流追求。中共二十屆三中全會及近期出台的系列重要舉措釋放出改革不停頓、開放不止步的強烈信號。中國的高質量發展將為世界各國發展提供更多新機遇，分享更多發展紅利，為中美經貿合作提供更廣闊空間。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家，合作才是中美最好的、唯一的選擇。