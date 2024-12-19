布林肯稱世界表態「台灣是我們的事」　中國外交部：停止干涉內政

美國務卿布林肯（Antony Blinken）稱台灣問題不僅是中國國內的事後，中國外交部周四（19日）稱，美方應停止在台灣問題上干涉中國內政。



根據《北京日報》，布林肯在接受《外交事務》雜誌採訪時表示，美國與其歐亞夥伴共同協調政策，而中國對此表示的不滿證明了美國對華政策的成功。

他也稱，台灣問題不只是中國國內的事，而是大家的事，因為一旦台灣地區發生危機，整個世界就會受到影響。

中國外交部發言人林劍周四主持例行記者會時塔斯社記者提問中方對此有何評論，林劍稱，中方始終依照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係，同時堅決捍衛自身的主權、安全、發展利益，中方始終認為「新冷戰」打不得、也打不贏，對華遏制不明智、不可取，也不會得逞。

林劍強調，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部干涉，當前台海和平的最大挑戰是「台獨」分裂活動和外部勢力的干擾破壞，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止縱容「台獨」分裂勢力。