法國航母40年來首度進入亞太停靠日本　學者批：推動緊張局勢

法國「戴高樂」號核動力航母打擊群將於明年2月至3月期間部署亞太地區，其中屬艦計劃停靠日本，引發國際高度關注。根據《日本時報》報道，法國海軍太平洋海區司令潘蓋特少將在東京接受採訪時透露，這是法國航母打擊群四十多年來首次進入更廣闊的亞太地區，並強調此行將深化法國在印太地區的夥伴關係。



內媒《環球時報》報道進一步指出，「戴高樂」號航母打擊群於11月28日從法國南部土倫港出發，由核動力潛艇、護衛艦、補給艦及「陣風」戰機等組成。航母打擊群計劃在印度洋與印度等國進行兩場聯合演習，並在太平洋參加與日、美、加、澳四國的聯合演習。

針對此行動，北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華接受《環球時報》採訪時指出，法國此舉旨在透過域外軍事行動彰顯其軍事大國地位和歐洲集體防務角色。「透過高調的亞太部署和盟友間軍事合作，可以向美國展示歐洲在亞太安全中的軍事價值和戰略立場，換取其對北約和歐洲安全的持續深度承諾。」

此外，卓華強調，美英法等國在亞太的軍事部署雖然動機不完全相同，但這些行動客觀上呈現出域外西方軍事大國在亞太進行軍事集結的趨勢，這「人為推動了亞太緊張局勢，破壞了亞太國家自主建設地區安全結構的努力。」