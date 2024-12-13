法國總統馬克龍計劃明年訪華　或尋求中國在俄烏戰事發揮作用

據《南華早報》12月13日援引數名知情人士的話披露，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）計畫在新的一年訪問中國，法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）本周帶領助手前往了中國，為馬克龍此訪打前站。報導稱，眼下外界對中國在結束俄烏衝突方面可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求中國幫助結束衝突。



博納訪華時值馬克龍剛剛結束對波蘭的訪問。馬克龍12日在波蘭首都華沙與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）討論加強對烏克蘭的支持。圖斯克10日表示，和平談判可能會在今冬開始，屆時波蘭將參與政治議程的安排，甚至主導談判期間的局勢發展。

《南華早報》注意到，儘管中歐關係面臨挑戰，但馬克龍一直定期與中方開展接觸。在歐盟就對華電動汽車加徵關稅爭論最激烈的時候，法國今年5月高規格接待了中方領導人的訪問。去年4月訪華期間，馬克龍還告訴記者，歐洲必須減少對美國的依賴，避免捲入美中在台灣問題上的對抗。

2024年12月12日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在波蘭華沙總理府與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行聯合記者會時握手。（Reuters）

「馬克龍希望趕在特朗普上任之前在歐洲安全問題上發揮領導作用。」波蘭防務網站「Defense24」評論認為，儘管自6月法國國民議會解散以來，馬克龍已經失去了對法國政治局勢的控制，但他仍然決心在國際舞台上施加影響。

就在12月7日，馬克龍同特朗普（Donald Trump，又譯川普）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）出席了慶祝巴黎聖母院重新開放的儀式。這是特朗普贏得2024年美國總統選舉之後，三國領導人首次進行面對面會談。

《華爾街日報》12日援引一名消息人士的話稱，三方討論了所謂「利用中國對俄羅斯影響力」推動停火的想法，「特朗普敦促歐洲採取更多行動，讓中國施壓俄羅斯結束烏克蘭衝突，若中國不同意就將加徵關稅」。

此外，特朗普8日還在其自創的「真實社交」（Truth Social）平台發文，呼籲俄烏雙方應儘快停火並展開和談，並表示中國可以對此提供幫助。

中國外交部發言人毛甯此前強調，中國不是烏克蘭危機的當事方，我們是危機和平解決的堅定支持者和積極推動者。我們願同歐方就政治解決危機溝通交流，也期待歐方展現戰略自主和政治智慧，朝着實現歐洲長治久安邁出堅定的步伐。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

9月27日，烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議在紐約聯合國總部舉行。在會議上，中國、巴西、印尼、南非等「全球南方」國家聯合倡議成立了「和平之友」小組，該小組的創始成員有17個國家，有13個國家簽署了聯合公報。這是自俄烏衝突爆發以來，「全球南方」國家首次就政治解決烏克蘭問題進行聯合倡議。

中國外交部長王毅在「和平之友」小組第一次會議上表示，在和平與戰爭之間，要堅定選擇和平。形勢越膠著、危機越嚴峻，越不能放棄和平希望，越不能鬆懈和平努力。烏克蘭戰事持續得夠久了。推動局勢緩和是當務之急，中方願同巴西一道，再次呼籲遵守衝突降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，尤其不得使用大規模殺傷性武器，不得攻擊核電站等和平核設施。國際社會要堅定站在和平一邊，為和平積累條件，為和平爭取希望。

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