會晤法國總統外事顧問　王毅：貿易戰只會雙輸

中國外長王毅12月14日在北京同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行第26次中法戰略對話，雙方談及中歐經貿問題，王毅強調貿易戰只會導致「雙輸」。



中國外交部指，雙方就落實兩國元首重要共識、加深中法戰略合作長時間深入溝通並達成廣泛共識。

王毅表示明年是中法關係新一個「甲子」的開局之年，中方願同法方一道，秉持獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的「中法精神」，鞏固好、延續好中法關係積極向上勢頭，使中法關係始終成為引領中歐關係發展、促進世界和平穩定的進步力量。

他指一是以兩國元首共識為指引，從戰略高度和長遠角度看待彼此，打造雙邊關係更多積極議程；二是紮實推進務實合作。用好雙方傳統優勢，深挖核能、航空航天等領域合作潛力，開闢人工智能、新材料、高端裝備、綠色環保、智慧健康等新質生產力合作新前景；三是延續中法文化旅遊年積極效應。便利兩國人員往來，深化文化、科研、教育、地方、青年等領域交流；四是共同維護多邊主義。

中國外長王毅2024年12月14日在北京同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行第26次中法戰略對話（中國外交部）

他指明年將迎來聯合國成立和中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中法均為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，應堅定支持以聯合國為核心的國際體系，構建平等有序的世界多極化，推動國際團結合作，反對分裂對抗，尤其要摒棄冷戰思維和零和博弈。

博納表示，法方珍視法中傳統友誼和兩國元首互信，將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話，高度評價雙邊合作積極成果，希同中方制定富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智能、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。

他稱面對動盪不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主的外交傳統，倡導在國際關係中相互尊重、包容合作。

中國外長王毅2024年12月14日在北京同法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）舉行第26次中法戰略對話（中國外交部）

中國外交部指，雙方表示將密切多邊協調，共同應對全球挑戰，將加強氣候變化、生物多樣性、可持續發展、減貧等合作，法方讚賞中方為達成《巴黎協定》發揮的關鍵作用，期待以明年協定達成10周年為契機，展現法中引領力，推動全球氣候治理取得更多成果。

雙方談及中歐經貿問題，王毅強調，貿易戰只會導致「雙輸」，中國是自由貿易體制最堅定的捍衛者，反對將經貿問題政治化，希望歐方同中方相向而行，秉持建設性態度，照顧彼此合理關切，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。

博納表示法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

雙方還就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換了看法。