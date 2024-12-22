台當局第一時間感謝美國｢史上最大軍售｣　國台辦：民進黨自尋絕路

美國總統拜登（Joe Biden）近日簽署命令，批准向台灣提供價值高達5.7億美元（約44億港元）的軍事援助，規模為史上最大；美國防部又稱美國務院已批准總額2.95億美元的對台軍售。台灣民進黨當局亦第一時間對美國表示感謝。



對此，12月22日，國台辦發言人朱鳳蓮正告民進黨當局，表示「倚美謀獨」「以武謀獨」是自尋絕路。



國務院台辦發言人朱鳳蓮。

朱鳳蓮指出，堅決反對美國以任何方式向中國台灣地區提供武器，這一立場是一貫的、明確的。美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，違背其領導人不支持「台獨」的嚴肅承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

朱鳳蓮強調，「台獨」分裂行徑和外來幹涉是台海和平最大威脅。要求美方立即停止武裝台灣，慎之又慎處理台灣問題。正告民進黨當局，「倚美謀獨」「以武謀獨」是自尋絕路。我們將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。