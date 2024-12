習近平見國際經濟組織負責人：關稅戰、貿易戰、科技戰不會有贏家

據央視報道,12月10日上午,國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「1+10」對話會的主要國際經濟組織負責人,並感謝他們長期支持中國現代化事業。

習近平在對話會上表示,中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律,不會有贏家。



習近平指出,當前,百年變局加速演進,世界進入新的動蕩變革期,再次處於關鍵十字路口。人類是休戚與共的命運共同體,各國不是乘坐在190多條小船上,而是乘坐在一條命運與共的大船上,應該相互視對方的發展為機遇而非挑戰,相互把對方當作夥伴而非對手,讓「同球共濟」、團結協作、互利共贏成為時代主旋律。中方願同主要國際經濟組織踐行多邊主義,促進國際合作,支持全球南方國家發展,推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化,建設一個共同發展的公正世界。

中國國家主席習近平見普京 上合組織峰會Chinese President Xi Jinping attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Astana, Kazakhstan July 3, 2024.