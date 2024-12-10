習近平見國際經濟組織負責人：關稅戰、貿易戰、科技戰不會有贏家

據央視報道，12月10日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「1+10」對話會的主要國際經濟組織負責人，並感謝他們長期支持中國現代化事業。

習近平在對話會上表示，中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。



習近平指出，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，再次處於關鍵十字路口。人類是休戚與共的命運共同體，各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上，應該相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方當作夥伴而非對手，讓「同球共濟」、團結協作、互利共贏成為時代主旋律。中方願同主要國際經濟組織踐行多邊主義，促進國際合作，支持全球南方國家發展，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，建設一個共同發展的公正世界。

中國國家主席習近平見普京 上合組織峰會Chinese President Xi Jinping attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Astana, Kazakhstan July 3, 2024.

新開發銀行行長羅塞芙、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界銀行行長彭安傑、世界貿易組織總幹事伊維拉代表外方發言。

他們高度評價中國經濟發展成就，看好中國發展前景，感謝中國長期以來支持國際經濟組織工作。表示中國發展成就舉世矚目，特別是在減貧領域創造了人類奇蹟，在新質生產力方面居於世界領先水平，充分證明中國政府秉持的以人民為中心的發展理念是成功的，也是可行的，對世界具有重要啟示意義。中國始終是世界經濟增長的重要引擎和穩定錨，是多邊主義的堅定維護者。中國持續全面深化改革，擴大對外開放，實現高質量發展，給世界特別是全球南方國家提供了巨大機遇。

他們表示，習近平主席提出共建「一帶一路」倡議和三大全球倡議，充分展現了中國作為負責任大國的擔當，為全球南方國家搭乘中國發展快車、實現自身發展提供了重要平台。當前世界經濟形勢面臨諸多困難挑戰，單邊主義、保護主義甚囂塵上。世界各國將目光投向中國，希望並相信中國將繼續發揮世界經濟增長最重要引擎作用。主要國際經濟組織願同中方密切協作，堅持多邊主義，維護自由貿易和經濟全球化，為促進世界的共同發展與繁榮作出更大貢獻，共創人類命運與共的未來。

「中歐班列」是「一帶一路」的旗艦項目之一。（新華社）

習近平認真聽取外方代表發言，並就世界經濟、中國經濟、全球經濟治理等對方關心的問題作出回應。指出如何推動世界經濟走上強勁和可持續增長之路，是國際社會面臨的重大課題。各國經濟各有各的難處，應該合作建設開放型世界經濟體系，堅持創新驅動，把握好數字經濟、人工智能、低碳技術等重要機遇，創造經濟增長新的動力源，支持知識、技術、人才跨國流動。

習近平表示，搞「小院高墻」、「脫鉤斷鏈」既損人也不利己。中方始終認為，中國好，世界才會好；世界好，中國會更好。各國應該把經濟上的相互依存視為取長補短、互利共贏的好事，而不應該視為風險。

習近平介紹了中國共產黨二十屆三中全會有關情況特別是中國近期出台的系列重要舉措，指出經歷40多年持續快速發展，中國經濟已經步入高質量發展階段，對世界經濟增長貢獻率保持在30%左右。中方有充分信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。中國的發展是開放包容的，中國將持續擴大對外開放，主動對接國際高標準經貿規則，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，構建更高水平開放型經濟新體制，為世界各國發展提供更多新機遇，分享更多發展紅利。

習近平介紹了「一帶一路」倡議提出10年來取得的積極進展，強調中國是實幹家、行動派，以「釘釘子」精神紮實推進共建「一帶一路」，搭建中國和世界共同發展的橋梁。歡迎各國際經濟組織繼續積極參與「一帶一路」建設，推動實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化。

當地時間6月23日，中國首趟輸法防疫物資專列抵達巴黎。據稱，這是「一帶一路」倡議實施以來，中法在防疫物資運輸領域的重要合作。（中新社）

關於全球經濟治理，習近平強調，推動世界經濟增長，離不開有效、有為的全球經濟治理。國際經濟組織應該與時俱進，回應時代呼聲和世界人民期待，積極參與和推動全球經濟治理體系改革，構建更加公正合理的全球經濟治理體系，反映世界經濟格局發展變化，增加全球南方國家代表性和話語權。各方在這方面已達成了一些共識，關鍵是要把願景變為現實。全球經濟治理無論如何改革，都必須堅持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，確保各國權利平等、機會平等、規則平等。

習近平還闡述了中方對發展中美關系的一貫原則立場，強調中方願同美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關系朝著穩定、健康、可持續的方向發展，希望美方同中方相向而行。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，堅決維護好自己的主權、安全、發展利益。同時中方推進高水平對外開放的決心不會改變。

王毅參加會見。