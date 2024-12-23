人大修訂《漁業法》：明確中國海警驅逐與扣押外國漁船權限

中國十四屆全國人大常委會第十三次會議於12月21日審議《漁業法》修訂草案，修法重點包括深化涉外漁業治理、維護國家漁業權益，以及將《漁業法》與《海警法》進一步銜接，賦予中國海警驅逐外國漁船的明確執法權。



內媒《中新社》報道，修訂草案中規定，對於違法進入「中國管轄水域」從事漁業活動的外國漁船，海警有權責令其離開或驅逐，並可沒收魚獲、罰款甚至沒收船舶。此外，外國漁船在中國港口卸載魚獲，需經主管部門批准並接受檢疫、檢查，非法捕撈的船隻將被禁止進入中國港口。

2024年5月16日，中國海警局赤瓜艦執法員在菲律賓非法「坐灘」軍艦附近巡查。（新華社）

報道指出，中國近年在南海、東海等海域頻繁與菲律賓、越南及日本等國發生漁業糾紛，此次修訂對於海警執法角色的明確化，引發外界關注。「修法完善了港口國及沿岸國監督檢查制度，對涉外漁業治理的規範進一步提升。」

另根據《中國人大網》介紹，中國《漁業法》自1986年制定以來，曾四次修訂。本次修訂共七章八十八條，主要涉及六大方面，包括規範漁業養殖、加強捕撈管理、深化涉外漁業治理及增強漁業資源保護等。農業農村部長韓俊於會議期間對修法背景進行說明，並指出此舉有助於促進漁業發展與對外合作，維護國家漁業利益。