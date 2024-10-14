破馬祖「限制水域」　中國海警環台共伴圍台軍演　巡航創三大突破

解放軍東部戰區今（14）日宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，同步由海警艦艇編隊展開大規模環台島巡航行動，針對台灣本島、東引島及馬祖島周邊海域進行執法巡查。此次巡航與此前的執法演練相比，在規模、戰術和區域控制上達成了顯著突破，預示著中國大陸在台海局勢中的更強勢行動。



據官媒央視新媒體「玉淵譚天」14日發表文章，指這次行動有三個關鍵突破，標誌著中國海警對台海的執法管控能力進一步提升。

突破一：萬噸級艦艇首次參與 規模顯著擴大

文章首先指出，這次巡航的第一個突破在於規模上的顯著提升。5月23日，海警曾在烏丘嶼、東引島以及台灣本島東部附近海域進行過類似的綜合執法演練，當時出動了3個艦艇編隊。然而，這次行動中，海警共出動了6個艦艇編隊，規模相當於上次的兩倍。

此外，此次行動首次派出中國海警2901號艦艇參與台灣任務。該艦艇是海警目前噸位最大的艦艇，重達萬噸，被外媒譽為「怪獸船」。2901號艦配備76毫米速射艦炮，航速高達25節，具備優秀的續航能力和適航性，這艘艦艇的加入，無疑增強了中國海警在台海地區的執法與威懾能力。

突破二：巡航路線靈活 由點及面覆蓋台灣全域

其次，文章點明，與此前僅限於台灣東部海域的巡航不同，海警在此次行動的範圍大幅擴展，實現了由局部到全域的轉變。根據公布的行動示意圖，海警艦艇在台灣本島周邊的多個區域進行巡航，實現了環台巡航的覆蓋，這意味著大陸海警不再僅僅在固定區域內活動。

根據此次行動的示意圖顯示，海警巡航的航線並不固定，也未提供具體的經緯度位置，而是以箭頭模糊表示，表明未來的海警巡航行動將更加靈活，可能隨時進入台灣附近海域的不同位置進行執法。

配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

突破三：首次進入馬祖水域 實施全域管控

第三個突破是中國海警首次進入馬祖島的「限制水域」進行執法巡查，文章強調，這是大陸方面首次進入該區域，打破了台灣當局所劃設的「界線」。此前的5月演練僅在烏丘嶼和東引島附近海域進行，這次行動的範圍進一步擴展至馬祖島，顯示出中國海警對台灣外島的掌控能力進一步增強。

此次行動使大陸海警實現了對台灣地區靠近大陸一側所有外島的管控，並且未來可能常態化進入馬祖島水域進行巡查。這一舉動也被視為北京對台灣當局「畫線」行為的直接回應與挑戰，標誌著台海局勢的進一步緊張。

繼續升級的台海局勢

鑑於此次中國海警巡航行動，正值解放軍進行「聯合利劍-2024B」軍事演習期間，這場演習覆蓋台灣海峽、台灣島北部、南部及東部海域。大陸方面多次強調，這些軍事行動旨在震懾台獨勢力，捍衛國家主權與領土完整。

台灣政府方面對此表示高度關注，並強調台灣軍方對解放軍演狀況有全面掌握。賴清德也於14日上午召開國安高層會議，指示相關單位維護台灣社會安定，並呼籲台灣民眾保持冷靜，政府有信心、有能力守護國家安全。

這次中國海警的行動是否會引發進一步的區域緊張，仍有待觀察。然而，從海警艦艇的規模、靈活的巡航路線，以及對台灣外島的逐步掌控來看，這標誌著台海局勢正向更加複雜的方向發展。